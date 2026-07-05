Una racha de 12 partidos sin derrota, apenas dos goles en contra, el respaldo de millones de aficionados y un futbol que va en ascenso, son argumentos que respaldan la ilusión de la Selección Mexicana, para el compromiso de hoy contra Inglaterra, por los octavos de final en la Copa del Mundo.

“Creer” es la palabra de Javier Aguirre antes del choque en el Estadio Ciudad de México.

“Si no creyera que podemos ganarle a Inglaterra, hasta te lo diría, pero creo fervientemente en el funcionamiento del equipo. Sabemos que será un partido muy igualado y el que cometa menos errores será el que ganará”, declaró el entrenador nacional.

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Luego de vencer a Ecuador, México terminó con una racha de 40 años sin ganar en un encuentro de fase eliminatoria en Mundiales. Hoy, el ánimo es diferente, pero la presión no cambia, para el Vasco es la misma.

“Más trabajo en cantidad, sí, pero presión siempre existe, así sea un amistoso en Estados Unidos o en Torreón. La Selección Nacional tiene presión, y eso te ayuda a crecer, ser mejor”, declaró.

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En esta Copa del Mundo, Aguirre ha logrado una unión como nunca. La ilusión y el grupo no se comparan en nada con lo hecho en Corea del Sur-Japón 2002 o Sudáfrica 2010. Hoy, la esperanza es otra y el Vasco deja su balance final en manos de prensa y afición.

“Te diría que ese análisis es de ustedes [medios de comunicación]. Lo digo sin temor a equivocarme, porque las tres veces intenté plasmar estos conceptos que hoy tengo, seguro no lo logré, no se notó tanto o no tuvo tanta repercusión, pero siempre montamos equipos competitivos”, lanzó el timonel tricolor.

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