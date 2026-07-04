El Club Universidad Nacional continúa con su etapa de renovación tras la salida de Efraín Juárez y la llegada de Esteban Solari.

Luego de que Sebastián Córdova fuera presentado como su primer refuerzo para el Apertura 2026, los Pumas del Tano ya tienen amarrado al segundo.

Este sábado 4 de julio, se hizo oficial la contratación de Cristian Calderón para el siguiente torneo de la Liga MX.

A través de un comunicado, el equipo auriazul anunció la llegada del Chichote, quien "se incorporará de inmediato al primer equipo para trabajar de cara" al próximo certamen.

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"El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas. ¡Bienvenido a Pumas, Chicote Calderón!", publicó en sus redes sociales.

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El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

De esta manera, el lateral izquierdo se convirtió en nuevo futbolista de los Pumas, en la nueva era del Tano.

Cabe resaltar que, como el propio club lo señaló, el Chicote Calderón se unirá a la pretemporada que se está realizando en Cancún.

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Se espera que él, Sebastián Córdova y, por supuesto, Esteban Solari, sean presentados oficialmente ante los medios de comunicación cuando el primer equipo regrese de Quintana Roo.

El canterano del Atlas llega tras haber estado un año cedido con el Necaxa, donde disputó 14 partidos en cada uno de los torneos en los que participó (Apertura 2025 y Clausura 2026).

En total, contribuyó con una anotación y una asistencia en los dos semestres con los Rayos.

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Sin embargo, el Chicote Calderón no entró en planes del nuevo director técnico del América, Guillermo Almada, por lo que la directiva azulcrema le buscó acomodo.

De esta manera, los Pumas llegaron a un acuerdo para adquirir los derechos federativos del jugador mexicano.

El Club Universidad Nacional será el quinto equipo en la carrera del originario de Tepic luego de Atlas, Necaxa Chivas y América.

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Además, será el tercer club grande del futbol mexicano para el que defienda su camiseta, luego del Rebaño y las Águilas.

El Chicote Calderón acaba de cumplir 29 años, por lo que el equipo de Esteban Solari espera que todavía pueda ofrecer su mejor versión que ya se la ha visto en el pasado.