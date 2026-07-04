Verónica Castro sorprendió a sus colegas actores que habitan en La Casa del Actor, ubicada en la Ciudad de México y diseñada exclusivamente para dar refugio, cuidado médico y una vejez digna a los actores retirados de la tercera edad.

"La Vero", como la llaman sus fans, estuvo hace una semana entre la comunidad LGBTIQ+ , donde fue coronada como Reina de Corazones, y ahora, les regaló un buen momento a los actores que viven en la casa, entre ellos a Lucila Mariscal.

La residencia fue inaugurada el 20 de febrero de 1944, al evento acudieron grandes figuras de la época de oro del cine mexicano como Mario Moreno "Cantinflas" y Sara García.

Castro, de 73 años, está alejada de los proyectos televisivos y de cine desde hace varios años, aunque no ha hecho su retiro de manera formal; Lucila, de 84, vive ahí desde diciembre de 2025. Tomó esta decisión tras enfrentar una etapa de soledad, falta de trabajo y problemas económicos.

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Lucila y Verónica trabajaron juntas en la telenovela "Valentina" (1993) y en la película "Dios se lo pague" (1990).

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La institución compartió fotografías del momento y un mensaje de agradecimiento para Verónica, querida entre el gremio artístico y entre el público mexicano.

"El día de hoy fue un día maravilloso ya que contamos con la visita de Verónica Castro llenando de alegría a todos nuestros huéspedes", se lee.

Sobre la vejes, Castro ha dicho que la acepta con orgullo, ama sus canas y sus arrugas, pero también se ha sincerado al decir que reconoce que llegar a la tercera edad es una etapa difícil en la que se necesita cuidados y protección.

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Verónica Castro en La Casa del Actor. Foto: Facebook Casa del Actor IAP Mario Moreno.

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