[Publicidad]
Verónica Castro sorprendió a sus colegas actores que habitan en La Casa del Actor, ubicada en la Ciudad de México y diseñada exclusivamente para dar refugio, cuidado médico y una vejez digna a los actores retirados de la tercera edad.
"La Vero", como la llaman sus fans, estuvo hace una semana entre la comunidad LGBTIQ+ , donde fue coronada como Reina de Corazones, y ahora, les regaló un buen momento a los actores que viven en la casa, entre ellos a Lucila Mariscal.
La residencia fue inaugurada el 20 de febrero de 1944, al evento acudieron grandes figuras de la época de oro del cine mexicano como Mario Moreno "Cantinflas" y Sara García.
Castro, de 73 años, está alejada de los proyectos televisivos y de cine desde hace varios años, aunque no ha hecho su retiro de manera formal; Lucila, de 84, vive ahí desde diciembre de 2025. Tomó esta decisión tras enfrentar una etapa de soledad, falta de trabajo y problemas económicos.
Lee también Verónica Castro, coronada en el Pride 2026, llama a la comunidad: "Diviértanse, gocen, amen"
Lucila y Verónica trabajaron juntas en la telenovela "Valentina" (1993) y en la película "Dios se lo pague" (1990).
[Publicidad]
La institución compartió fotografías del momento y un mensaje de agradecimiento para Verónica, querida entre el gremio artístico y entre el público mexicano.
"El día de hoy fue un día maravilloso ya que contamos con la visita de Verónica Castro llenando de alegría a todos nuestros huéspedes", se lee.
Sobre la vejes, Castro ha dicho que la acepta con orgullo, ama sus canas y sus arrugas, pero también se ha sincerado al decir que reconoce que llegar a la tercera edad es una etapa difícil en la que se necesita cuidados y protección.
[Publicidad]
rad
[Publicidad]
Más información
Deportes
¿Y si sí? ¿A qué hora juega HOY México vs Inglaterra? Horario y dónde ver en VIVO GRATIS
Noticias
¿Qué artista estará en tu alcaldía? Confirman conciertos GRATIS en CDMX tras el partido de México vs Inglaterra
Deportes
Marruecos vence 3-0 a Canadá y avanza a cuartos de final del Mundial 2026
Deportes
¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? La historia de amor que hoy emociona a la afición mexicana