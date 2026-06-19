Hace unas semanas, Verónica Castro no ocultó su molestia hacia su hijo Cristian luego de que este negara públicamente tener una relación sentimental con la cantante, empresaria y compositora Victoria Kühne, apenas unos días después de que ella compartiera imágenes junto al intérprete en redes sociales.

Victoria Kühne anunció un noviazvo con Cristian Castro que, al poco tiempo, él negó. Fotos: Instagram, vía @victoriakuhne & especial

En una entrevista con "Ventaneando", la conductora reconoció que la situación la había colocado en una posición incómoda debido a la estrecha amistad que mantiene desde hace años con la familia de Kühne. Incluso confesó que sentía haber quedado mal con los padres de la artisa.

Ahora es Victoria quien habló sobre si aquella polémica afectó la relación que mantiene con Verónica.

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En declaraciones al mismo programa, Kühne dejó claro que el cariño entre ambas no ha cambiado.

"Verónica y yo nos queremos muchísimo. Ella dio las declaraciones que ella quería dar, lo que yo le voy a agradecer siempre", expresó.

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La intérprete también aseguró que no tiene intención de hablar a profundidad de lo ocurrido y que actualmente está concentrada en sus proyectos profesionales en Nuevo León.

"Si alguien quiere juzgar algo de mí o mis decisiones, por favor vean mi historial, que es impecable, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Siempre he sido muy privada", señaló.

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Asimismo, reconoció que ha vivido otras relaciones que pudieron haber generado una mayor atención mediática, pero que en esta ocasión la situación terminó escapando un poco de su control.

Finalmente, dedicó unas palabras a la actriz y conductora.

"Verónica es una gran amiga de la familia. Lleva en mi vida desde siempre", afirmó sonriente.

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La actriz y cantante Verónica Castro. Foto: Instagram.

Cristian Castro definió su relación con Kühne como una amistad profesional

Durante la controversia, Cristian Castro fue abordado por la prensa a su llegada a México y negó haber mantenido una relación sentimental con Kühne, pese a que ella, como se menciona, había compartido anteriormente una fotografía junto al cantante acompañada de mensajes cariñosos.

El intérprete señaló que fue una mala interpretación y añadió que entre ambos existe una relación de amistad y trabajo.

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"En realidad, creo que se dio como ese chispazo de que éramos novios, pero no. Somos colegas, amigos", explicó.

Castro reconoció que admira a Kühne como artista y productora, además de que le interesa seguir colaborando con ella en futuros proyectos, aunque descartó cualquier vínculo amoroso.

"Me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene proyectos muy lindos y me ofrece su estudio. Me interesa muchísimo como productora, pero mejor tranquilo", comentó.

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El cantante también admitió que no disfruta de la soltería y que le gustaría tener compañía.

"Forzadamente solitario, sí. La verdad, muy triste porque no me gusta estar solo", agregó.