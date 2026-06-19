Las luces encendidas en la mansión frente al mar de Taylor Swift en Rhode Island y el ir y venir de visitantes durante los últimos días, dentro de la casa, han alimentado las especulaciones sobre una posible boda con el jugador de la NFL Travis Kelce.

Aunque la fecha que más ha sonado en medios estadounidenses para una eventual celebración es el próximo 3 de julio, los recientes movimientos han llevado a algunos seguidores a preguntarse si los planes podrían adelantarse.

Mientras las versiones no dejan de circular, TMZ reportó que este fin de semana se estaría realizando un ensayo de boda en el Ocean House, un exclusivo hotel ubicado a pocos minutos de la residencia de la cantante.

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De acuerdo con el medio, este viernes fue captado un grupo de personas formadas a lo largo de un sendero dentro del hotel, vestidas para una celebración con atuendos de estilo veraniego. Hasta ahora no se ha reportado la presencia de celebridades cercanas a Swift; sin embargo, el Ocean House es el mismo lugar donde la pareja tenía previsto realizar un evento relacionado con su boda el pasado 13 de junio, antes de cancelarlo.

TMZ también informó que en el lugar fue instalada una enorme carpa con pista de baile, además de sillas y bancas blancas para los asistentes. Asimismo, destacó que se solicitó un permiso para una estructura a nombre de "D & G Wedding", con una lista estimada de 220 invitados, y la persona responsable del trámite tomó medidas para ocultar su identidad.

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Las versiones que rodean la boda de Taylor y Travis

Una de las teorías apunta a que Taylor y Travis cancelaron los planes originales después de que se filtrara información sobre la sede, aunque no se descarta que simplemente hayan pospuesto la celebración.

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Otras versiones señalan que la pareja organizará un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York a principios del próximo mes, con la asistencia de figuras vinculadas al deporte y al entretenimiento. También se ha hablado de acuerdos de confidencialidad para los invitados.

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Sin embargo, otra posibilidad es que las actividades de este fin de semana esten relacionados a festejos previos a la boda, como despedidas de soltera o reuniones privadas.

El detalle que falta

Brian Patrick Kennedy, presidente provisional de la Cámara de Representantes de Rhode Island, aseguró a TMZ que hasta la tarde del jueves no se había emitido ninguna licencia matrimonial en Westerly para el fin, aunque el trámite realmente es rápido y accesible.

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