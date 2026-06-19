El director estadounidense James Burrows, quien trabajó en algunas de las series más exitosas de la televisión como “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Will & Grace” y “Cheers”, falleció a los 85 años.

La familia del creativo dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado enviado a la revista People, en el que informaron que murió esta semana “rodeado de su amada familia”.

En el texto, además de recordar su legado de más de cinco décadas como mentor, fuerza creativa y formador de generaciones de comediantes, se destacó que dirigió más de mil episodios de televisión, incluyendo producciones como “Taxi”, “The Mary Tyler Moore Show” y “Frasier”.

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También se habló de su bondad y generosidad, así como su capacidad para hacer sentir a las personas vistas, valoradas y apreciadas: “Burrows comprendía que la buena comedia nunca se trataba simplemente de risas, sino de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”.

Al director le sobreviven su esposa Debbie, sus cuatro hijas y siete nietos. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos. Que su memoria sea una bendición”, concluye el mensaje.

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¿Quién fue James Burrows?

James Burrows inició en el mundo del entretenimiento como asistente de dirección escénica en 1967 para la obra Holly Golightly, donde conoció a la actriz Mary Tyler Moore, de acuerdo con Daily Mail.

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Más tarde fue contratado para dirigir algunos episodios de “The Mary Tyler Moore Show” y “The Bob Newhart Show”.

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En la comedia “Taxi” dirigió más de 70 episodios, incluyendo uno de sus capítulos favoritos: el piloto en el que el reverendo Jim, interpretado por Christopher Lloyd, realizaba un examen de manejo.

“Cheers” también se convirtió en uno de sus grandes éxitos, transmitiéndose entre 1982 y 1993.

Burrows nació en Los Ángeles y más tarde se mudó con su familia a Nueva York, donde estudió en la Escuela Superior de Música y Arte. Además, cursó un programa de posgrado en la Escuela de Arte Dramático de Yale.

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El director heredó una fuerte vena artística de su padre, Abe Burrows, dramaturgo, guionista y director ganador del Premio Pulitzer, quien trabajó en comedias radiofónicas y coescribió libretos de musicales como "Guys and Dolls en Broadway", señala Los Angeles Times.

Sobre “Friends”, Burrows previó su éxito desde el inicio y mantuvo una relación cercana con el elenco. Incluso llevó a los actores a un viaje a Las Vegas antes de la grabación de varios episodios de la serie y organizaba encuentros entre elenco y guionistas para fortalecer la camaradería y el ambiente de trabajo.

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