La Santa Cecilia ha encontrado en el folclor musical su trinchera para hablar de la migración, tema que no solo ha dado pie a sus canciones, sino que han vivido en carne propia.

“La Marisoul” Marisol Hernández, José “Pepe” Carlos, Alex Bendaña y Miguel “Oso” Ramírez son hijos de migrantes.

Y en su más reciente disco, Los años, Pepe considera que la inspiración brota precisamente de las historias que ha visto o incluso experimentado como hijos de migrantes afincados en Estados Unidos.

“Es hablar de nuestras propias historias siendo hijos de inmigrantes en Estados Unidos, de estas historias, de todo lo que es nuestra vida, también del amor, del desamor; es muy válido que se cuenten, todo esto es lo que inculca la Santa Cecilia en sus letras”, dice Pepe a EL UNIVERSAL.

La banda, con 19 años de carrera, ve con tristeza cómo se ha desvanecido en el país vecino del norte la imagen de personas trabajadoras y comprometidas que los latinos se esforzaron por construir, debido a los discursos de odio de personajes como el presidente Donald Trump.

“Hemos escrito canciones acerca de la inmigración, teniendo padres inmigrantes y yo siendo un inmigrante en Estados Unidos, nos afecta todos los días saber que no se valora la fuerza inmigrante, que hay falsos conceptos de que el inmigrante quita trabajos”.

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Latinos de temple

Lo que deja con esperanzas a la banda es observar cómo los latinos trabajan para conseguir sus sueños, lo que creen, ha ayudado a que la presencia y la identidad latinoamericana se fortalezca.

“Nuestra comunidad mexicana latinoamericana en Estados Unidos va en crecimiento, es un gran logro ver a amigos que están en la industria de los restaurantes, el folclor está muy presente, la cultura mexicana está en un momento maravilloso; creo que el político de alguna forma lo quiere detener, pero afortunadamente nuestra comunidad mexicana y latinoamericana está muy fuerte y eso me llena de mucho orgullo”, apunta.

Pepe considera además que es lamentable que existan políticas que ataquen a los migrantes en vez de que se implementen mecanismos para brindarles ayuda.

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“Lo decepcionante son los políticos. ¿Cómo es que nos hacen ver? y, ¿cómo es que no respetan nuestra cultura y no respetan nuestra identidad y a nuestros hermanos?”

Aun con esto, el músico lanza un mensaje de aliento para la comunidad migrante que, sabe bien, no pasa por un buen momento.

“Es lamentable y triste ver esta situación, pero hay una cosa, que nuestros sueños tienen que ser más grandes de lo que se nos ponga enfrente; creo en siempre mantener la cara muy en alto y poco a poquito pues pasamos a nuevos días y a una nueva etapa también, esperemos que todo esto pase muy pronto”.

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El grupo se presentará el 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

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