El 28 de agosto se festeja el Día de los Abuelos, una fecha especial para celebrar el legado, la sabiduría y el valor de los adultos mayores. Por ello, tener contemplado un obsequio puede ser una buena forma de celebrarlos en su día especial.

Si bien puede ser complicado decidir qué regalarles, un detalle clásico que incluya flores, globos, dulces e incluso objetos de uso cotidiano como tazas puede ser una gran opción.

Descubre y compra te comparte algunos regalos disponibles en Envía Flores que pueden ser especiales para regalar a los abuelos.

Regalos para el día de los abuelos. Foto: Magnific

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Flores y chocolates para regalar el Día de los Abuelos

Un regalo clásico como flores o chocolates siempre es un buen detalle en cualquier ocasión. En el caso del Día de los Abuelos, enviar flores puede hacerles saber a los festejados que se pensó en ellos durante esa fecha.

Si bien un ramo de rosas puede tener un subtexto más romántico, para el Día de los Abuelos se pueden considerar gerberas, que transmiten alegría y energía positiva; claveles blancos, asociados con pureza y buena suerte; o girasoles, que representan lealtad, alegría y admiración profunda.

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Rayos de Sol con Gerberas y Claveles | $560 | Compra aquí

Brillo Mío con Rosas y Lilys | $500 | Compra aquí

Ramo con Girasoles y Rosas | $540 | Compra aquí

Arreglo Colorido de Lilys y Rosas | $960 | Compra aquí

Por otra parte, el regalo se puede completar con una taza, chocolates, una libreta o una foto. Envía Flores cuenta con combos especiales para distintas ocasiones, además de opciones con entrega a domicilio.

Personaliza Taza con Foto de 15oz y Ramo de Gerberas Amarillas | $839 | Compra aquí

Turin Masterpieces y 12 Rosas Rojas | $855 | Compra aquí

Ramo de Rosas y Lilys con Caja de Bermellón | $855 | Compra aquí

Ramo de Girasoles con Chandon Garden Spritz | $899 | Compra aquí

Pulsera San Benito Maxis con Ramo de Rosa Hermosa y Rosa Blanca | $1,075 | Compra aquí

Envía Flores ofrece una amplia selección de regalos. Foto: Generada con IA

Globos y regalos personalizados para abuelos

Los arreglos actuales pueden incluir globos, una opción en la que es posible agregar un texto personalizado para la persona que lo reciba por Envía Flores .

Además, para la abuela se pueden incluir combos con joyería, sets de belleza o incluso velas. Para los abuelos, el regalo puede complementarse con algún vino o licor disponible en el portal.

Burbuja Acuarela So Sweet | $489 | Compra aquí

Burbuja Splash Salmón | $489 | Compra aquí

Rosas Blancas y Aretes Diamante| $1,660 | Compra aquí

Kit del Mes de Agosto | $1,070 | Compra aquí

Kit de la Fortaleza con Vino Tinto | $670 | Compra aquí

¿Cómo enviar regalos a domicilio por Envía Flores?

Envía Flores funciona de la siguiente manera: en primer lugar, al entrar al sitio web se ingresa el estado y la ciudad a la que se quiere enviar el regalo, y se escoge la fecha en la que se programará el envío.

Posteriormente, se selecciona el regalo disponible en la ubicación elegida. Después de agregarlo al carrito, si se trata de un artículo personalizado, se añaden las fotos y el texto que llevará. Luego, basta con entrar al carrito y, si ya se escogió el detalle indicado, dar clic en continuar con la compra.

El 28 de agosto se celebra a los adultos mayores, prevé un regalo para celebrarlos. Foto: Magnific

El proceso es intuitivo y permite agregar dedicatorias especiales. Además, la página cuenta con diversos obsequios para diferentes ocasiones, desde flores frescas y globos hasta regalos personalizados, vinos, licores y detalles para complementar cada sorpresa.

Si aún no sabes qué regalar este Día de los Abuelos, elegir un detalle con entrega a domicilio puede ser una forma práctica de hacerles sentir cerca, incluso a la distancia. Revisa las opciones disponibles, personaliza el mensaje y elige el obsequio que mejor represente el cariño que quieres compartir.

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