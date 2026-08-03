El regreso a clases está cada vez más cerca y, con ello, se vuelve prioridad preparar los útiles y accesorios que utilizarán los estudiantes a lo largo del ciclo escolar. Entre ellos, la mochila es uno de los básicos indispensables en la lista de compras.

Con muchas opciones en el mercado, aprovechar los descuentos de temporada puede ser una herramienta para que el presupuesto rinda, mientras se encuentran modelos para todos los gustos y edades.

En Coppel en línea , las mochilas y otros artículos escolares se encuentran en promoción especial durante la primera semana de agosto. En Descubre y Compra compartimos los detalles para aprovecharlo al máximo.

Con cada inicio de clases, estrenar una mochila es el ideal de varios estudiantes. Foto: Generada con IA

Leer también Impresora Epson Ecotank con descuento irresistible en Amazon México; conoce sus características

¿Dónde comprar mochilas con descuento para el regreso a clases?

Con cada inicio de clases, estrenar una mochila es el ideal de varios estudiantes. Elegirla puede ser incluso una decisión importante, ya que responde tanto a los gustos personales como a la funcionalidad que se le dé.

Coppel en línea cuenta con promociones especiales para prepararse antes del regreso a la escuela, entre las que destacan artículos como mochilas. De esta manera, hasta el 9 de agosto, se pueden encontrar hasta 50% de descuento en productos participantes, promoción disponible al pagar de contado en Coppel en línea.

Además, aunque la promoción aplica al pago de contado, también es posible desbloquear pagos a meses al comprar con Crédito Coppel, una opción para quienes buscan distribuir el gasto de los útiles escolares.

Marcas como Puma, Loungefly, Guess, Reebok, Adidas, Everest y K-Swiss se encuentran en el catálogo con productos en descuento.

Mochilas coloridas para niñas y adolescentes

Las mochilas con colores vivos y modelos enfocados para niñas y adolescentes son algunas de las opciones disponibles con descuento en la página de Coppel. Entre ellas, destacan sets que ya incluyen lapicera y lonchera.

Set de Mochila Fimibuke con Lonchera y Lapicera | Marca Fimibuke | Material Plástico | 16% de descuento | Precio final $1,199 | Compra aquí

Mochilas Set 4 Pzs Escolar Bolsas Lapicera Rosa | Marca: Shendy Vendy | Material 100% Poliéster | 59% de descuento | Precio final $269 | Compra aquí

Set De Mochilas Ekuizai Con Estampado De Margaritas Para Niñas Con Lonchera Y Estuche Para Lápices | Material Plástico | 16% de descuento | Precio final $947 | Compra aquí

Set De Mochilas Escolares Lreneilu Mariposa Morada 3 Piezas | Material Plástico | 16% de descuento | Precio final $846 | Compra aquí

Set De Mochilas Escolares Bluboon 3 En 1 30 X 17 X 43 Cm Color Amarillo | Marca: Bluboon| Material Plástico | 15% de descuento | Precio final $969 | Compra aquí

Mochilas en Coppel. Foto: Generada con IA

Mochilas deportivas para uso diario

De materiales transpirables, ligeras y de modelo sencillo, pero práctico, marcas como Adidas y JanSport destacan para quienes buscan mochilas para un estilo de vida con mucho movimiento.

Mochila Reebok Negra | Material Poliéster | 40% de descuento | Precio final $360 | Compra aquí

Mochila Clásica Adidas Badge Of Sport Negra | Material algodón | 60% de descuento | Precio final $539 | Compra aquí

Mochila Escolar Reebok Azul | Material Poliéster | 40% de descuento | Precio final $348 | Compra aquí

Mochila Escolar Reebok Beige | Material Poliéster | 40% de descuento | Precio final $300 | Compra aquí

Mochila Jansport Azul | Material sintético | 34% de descuento | Precio final $589 | Compra aquí

Mochilas con bolsillos y compartimentos

Ideales para quienes buscan traer consigo todos sus objetos personales sin temor a perderlos, también hay mochilas con múltiples bolsillos y compartimentos en descuento.

Mochila Impermeable Shendy Vendy Negro Antirrobo Mochila De Negocios Unisex | Material Vinipiel | 43% de descuento | Precio final $340 | Compra aquí

Mochila Westies Edilia Negra | Marca: Westies | 20% de descuento | Precio final $1,360 | Compra aquí

Mochila Westies HBEYERUC2WE Negra | Marca: Westies | Material textil | 36% de descuento | Precio final $1,349 | Compra aquí

Mochila Eckó Unltd. Negra | Marca: Ecko Unltd. | Material Sintético | 25% de descuento | Precio final $459 | Compra aquí

Aprovecha descuentos de temporada en Coppel en línea. Foto: Generada con IA

Mochilas con personajes populares

Además, diversas licencias cuentan con mochilas de personajes populares, una alternativa pensada para los fans que buscan llevar a sus favoritos al salón de clases.

Mochila K-Swiss Capi Transformer color Rojo | Marca: K-Swiss | Material Sintético | 8% de descuento | Precio final $874 | Compra aquí

Mochila W Capsule Stitch | Marca: W Capsule | Material Sintético | 30% de descuento | Precio final $1,610 | Compra aquí

Mochila Loungefly X Disney Nightmare Before Christmas Oogie Boogie Creepy Crawlies Mini | Marca: Loungefly | Material Plástico | 14% de descuento | Precio final $1,801 | Compra aquí

Mochila Marvel Spider-Man | Material Sintético | 40% de descuento | Precio final $378 | Compra aquí

Antes de comprar, es importante revisar los modelos participantes, la vigencia de la promoción y las condiciones de pago disponibles. Así, preparar el regreso a clases puede ser más sencillo y ajustarse mejor al presupuesto familiar.

Leer también Amazon México remata Nintendo Switch con juego de Super Mario Bros Wonder en menos de 5 mil pesos; aprovecha el descuento del 37%