Las medallas, los récords y las actuaciones memorables han convertido a Osmar Olvera en una de las figuras más admiradas del deporte mexicano. Con cada éxito internacional, el clavadista no sólo ha fortalecido su legado en la fosa, también ha ganado un lugar especial entre las nuevas generaciones, que ven en él un ejemplo de disciplina y esfuerzo.

Lejos de asumir ese reconocimiento con indiferencia, reconoce el valor que tiene inspirar a niños y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Para Olvera, recibir muestras de cariño de los aficionados y saber que su historia motiva a otros deportistas representa una de las mayores recompensas.

“No sé si me gusta mucho verme de esa manera, pero se siente bonito que te consideren un ejemplo a seguir. En el aeropuerto, un niño me dijo que quería ser como yo, y eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas. Significa que nuestro trabajo está llegando a la gente y podemos inspirar a más mexicanos para que persigan sus sueños y logren cosas importantes”, dijo.

Consciente de que su voz tiene un impacto entre las nuevas generaciones, agradeció las constantes muestras de cariño que recibe. Además, hizo un llamado para que el respaldo a los deportistas mexicanos se mantenga.

“Es impresionante el cariño de la gente. Muchos me dicen que fueron únicamente para verme competir. Poder darles la alegría me genera enorme satisfacción”, confesó. Leobardo Vázquez Hernández

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