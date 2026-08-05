Luego de salir de cambio en el encuentro frente al Puebla, Armando González dejó una imagen nunca vista, que refleja su presente con las Chivas.

La frustración por abandonar el campo y sumar otro encuentro sin anotar se apoderaron de la Hormiga, quien ya suma cuatro meses sin convertir con la playera del Guadalajara.

Su último gol fue cuando marcó un doblete contra los Pumas, en el estadio Akron. Desde entonces, el joven atacante del Rebaño no anota con la playera rojiblanca y además, sumó únicamente 14 minutos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

“Por supuesto que hablamos mucho, con todos, pero claro que hay casos que deben atenderse más que otro, hablamos post Mundial; después del segundo partido, contra Juárez; volví hablar de este último contra Puebla", aceptó Milito de la comunicación con González.

El estratega del Guadalajara destacó el respaldo que ha tenido Gónzalez en esta mala racha que arrastra en el arranque del torneo Apertura 2026.

“Sabe la confianza que tenemos en él, por eso juega; los compañeros también confían mucho y esta racha no nos va a hacer desconfiar. Los grandes delanteros del mundo también pasan estas rachas, pero sabemos todos que a partir de la exigencia él va a estar para marcar goles”, enfatizó.

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“Es un joven muy centrado, muy equilibrado, simplemente hay que ayudarlo a mantener la calma, siempre viene bien reforzar la confianza desde la comunicación, la palabra y eso hago con él. Las buenas y malas rachas ocurren, son parte del futbol, y eso siempre se consigue desde la calma”, concluyó Milito respecto al atacante de 23 años. Sebastián García M.

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