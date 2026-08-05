Nninguna de los temas que ha compuesto Jorge Guevara a lo largo de tres décadas como cantautor lo ha marcado tanto como “Un nuevo yo”.

El tema nació como una forma de procesar el dolor provocado por las desapariciones en México y por experiencias cercanas que le generaron una profunda depresión.

“Retomé el tema de las desapariciones ocurridas al norte del país y de varios hijos de amigas mías que desaparecieron siendo inocentes”, comenta quien fue vocalista de la banda Elefante.

Guevara explica que en su composición toma extractos de distintas historias que lo impactaron.

“Un cuate que perdió a su familia por irse al extranjero, a otra amiga le secuestraron a su niña y yo pasaba por una depresión. Junté esos sentimientos en una canción”, recuerda.

Catarsis musical

Aunque el tema fue escrito hace más de una década, Guevara asegura que sigue vigente con cada nuevo caso de violencia que conoce. Uno de los que más lo conmovió recientemente fue el de Julio César Arredondo Bojórquez, estudiante de Arquitectura de 21 años, privado de su libertad y posteriormente localizado sin vida en Culiacán.

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“Este chavito fue a trabajar a la cafetería, se veía un niño bien, que estaba echándole ganas y apareció en una bolsa días después”, lamenta.

El caso, admite, lo llevó a pensar inmediatamente en su propio hijo y en el sufrimiento de las familias que enfrentan una pérdida así.

“Vi reflejado a mi hijo. Le dije: ‘yo no soportaría siquiera la idea de pensar cómo fueron sus últimas horas de vida’. Nos estamos cayendo a pedazos y se está cargando la v... a nuestro país”, expresa.

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Guevara considera que la violencia ha terminado por afectar incluso a quienes solo buscan salir adelante.

“Si te va bien en tu tortillería o taquería, eres un objetivo. ‘Le está yendo bien, hay que cobrarle’. Es algo que ya rebasó al gobierno”.

Aún así no pierde esperanzas y asegura que la solidaridad es aún la principal virtud de los mexicanos.

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