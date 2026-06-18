Algo importante parece estar ocurriendo en la mansión de Taylor Swift en Rhode Island y coincide con los días previos a la fecha en la que, según diversos reportes, celebraría su boda con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

Fuentes informaron a TMZ que durante la noche del miércoles hubo una actividad inusual en la residencia de la cantante pop. Todas las luces permanecieron encendidas, algo que llamó la atención debido a que normalmente suelen estar apagadas.

Según los testimonios, alrededor de las 20:00 horas la casa estaba completamente iluminada. Además, una mujer fue vista en uno de los balcones junto a un niño pequeño. Se cree que podría tratarse de Abigail Anderson Berard, considerada una de las mejores amigas de Swift.

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También llamó la atención el operativo en los accesos al inmueble. Testigos reportaron la salida de una camioneta SUV con vidrios polarizados, mientras guardias armados vigilaban la zona e incluso utilizaban binoculares para monitorear la playa cercana.

Algunos consideran que podría tratarse de una celebración previa a la boda o de algún otro evento relacionado con ella. Las versiones surgieron después de que varias mujeres fueran vistas dentro de la casa.

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Por su parte, Travis también fue visto en una reunión con amigos en Los Ángeles. El jugador acudió al exclusivo Bird Streets Club, donde algunos especulan que pudo haberse llevado a cabo una despedida de soltero.

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Entre los asistentes estuvieron su hermano, Jason Kelce, y Ross Travis, excompañero suyo en los Kansas City Chiefs.

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El grupo pasó varias horas en el lugar antes de retirarse alrededor de las 00:30 horas.

¿Qué se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La pareja ha mantenido total discreción sobre los preparativos, pero medios estadounidenses aseguran que el festejo estaría previsto para el 3 de julio en el Madison Square Garden, donde recibirían a familiares y amigos cercanos.

Aunque el recinto no suele tener este tipo de eventos, sus múltiples accesos y medidas de seguridad lo convertirían en una opción estratégica para una celebración de alto perfil.

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Antes de que surgiera la versión sobre el Madison Square Garden, Rhode Island era señalado como el lugar más probable para el festejo.