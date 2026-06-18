Pedro Armendáriz y Andrea Palma se besan en la habitación de un cabaret, se dejan llevar por un momento después de haberse reencontrado horas antes en un cine, se conocían desde la Universidad, desde entonces sentimientos de amor habían surgido entre ellos, pero después, sus vidas tomaron caminos diferentes y el destino los alejó.

Ella, llamada Julieta, era infeliz con su esposo llamado Ignacio, encarnado por el actor Alberto Galán; Octavio, protagonizado por Armendáriz, era un líder sindical que estaba siendo perseguido y que Julieta, su amada Julieta, lo ayuda escapar en la película “Distinto amanecer”, de 1943.

La historia de corrupción política, dirigida por Julio Bracho ocurre prácticamente en una noche en las calles del Centro Histórico; Julieta le ofrece su ayuda a Octavio cuando éste le cuenta que lo persiguen y que debe recoger un importante documento en el Palacio Postal, un edificio que aún existe sobre Eje Central y la calle Tacuba, en el Centro Histórico.

Juntos se van al hogar de Julieta, una vecindad en donde vive con su hermano Juanito, interpretado por Narciso Busquets, y su marido Ignacio, un funcionario del gobierno que también es amigo de Octavio; se reencuentran los tres amigos universitarios, Ignacio también se ofrece a ayudar a Octavio al escuchar el lío en el que está envuelto.

Cuando Ignacio sale de la casa, Julieta le cuenta a Octavio detalles de su vida en matrimonio, le revela que sufre por la falta de dinero en la familia y que su esposo no la apoya como debería; le confiesa que se dedica a bailar y a hacerle compañía a los hombres en un cabaret para obtener dinero y sobrellevar la vida.

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Pedro Armendáriz y la actríz Andrea Palma en "Distitnto Amanecer", del director Julio Bracho.

El asesinato de un espía y la revelación de una infidelidad son el preámbulo del momento en el que nuevamente Julieta y Octavio vuelven a estar juntos; en la pista de baile del cabaret “Tabú” suena la canción “Cada noche”, de Agustín Lara, interpretada por la dulce voz de Ana Marca González.

Para muchos, la escena en la que Octavio y Julieta bailan, es una de las más románticas del cine mexicano.

“Oye, te digo en secreto que te amo deveras”, se escucha al tiempo que Pedro Armendáriz y Julieta desnudan sus sentimientos mientras se miran y se sonríen.

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El esperado beso entre Julieta y Octavio se da mientras se resguardan en una habitación del cabaret, donde esperan hasta que amanece; Julieta debe tomar una decisión, irse con Octavio en el tren, o quedarse con su esposo Ignacio y con su hermano.

Pedro Armendáriz y Andrea Palma se besan apasionadamente en "Distinto Amanecer", película de 1943.

La fotografía de Gabriel Figueroa es uno de los máximos atractivos de la película que se anunció en EL UNIVERSAL el 19 de noviembre de 1943.

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El estreno fue en Cinema Palacio, ubicado entonces en la calle 5 de mayo.

“La noche que cambió tres vidas", se lee en el promocional en el que se observan las siluetas de importantes edificios de la ciudad, como la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia.

Anuncio del estreno de la película "Distinto Amanecer" en EL UNIVERSAL, 1943. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La elegancia, belleza y actuación de Andrea Palma, quien regresaba al cine después de estar un tiempo alejada de la pantalla grande, significó un gran acierto para el director, para ella y para el cine mexicano en sí.

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Después de tres exitosas semanas, la película anunció así su última función:

"Nos obligan a dejar de exhibir esta película por lo que pasará desde hoy en su tercera y última semana", se lee en una publicación del 5 de diciembre de 1943.

Pedro Armendáriz y Andrea Palma protagonizaron "Distinto Amanecer" en 1943. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

“Distinto amanecer” se exhibía en cartelera al mismo tiempo que “Carta de amor”, de Miguel Zacarías, una historia de amor protagonizada por Jorge Negrete y Gloría Marín, pero esa es otra historia.

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