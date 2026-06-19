Zayn Malik está a solo unas horas de subir al escenario del Estadio GNP de la Ciudad de México; sin embargo, todo apunta a que el cantante no ha logrado convencer del todo a su público, pues en plataformas de reventa los boletos para el concierto llegan a encontrarse hasta en 150 pesos mexicanos.

El exintegrante de One Direction regresa a la capital mexicana poco más de un año después de su presentación en el Palacio de los Deportes, donde logró agotar las entradas. Por esta razón, en esta ocasión se optó por un recinto de mayor capacidad.

Sin embargo, las ventas no han sido las esperadas. Hasta ahora, el británico ha logrado agotar boletos en 11 de las 39 zonas en las que se divide el estadio, un panorama distinto al que vivieron sus excompañeros. Harry Styles agotó las entradas en sus seis fechas en el mismo recinto, mientras que Louis Tomlinson registró un sold out durante su participación en el Tecate Emblema.

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Si aún estás considerando asistir, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el posible setlist, los horarios y los objetos permitidos y prohibidos para el evento.

Setlist de Zayn Malik en CDMX

Aunque no se ha revelado el setlist que interpretará en la Ciudad de México, sus presentaciones más recientes permiten tener una idea de las canciones que podrían formar parte del concierto. El setlist podría incluir:

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Nusrat

sHe

Met Tonight

Birds on a Cloud

What I Am

Alienated

Dreamin

Vibez / Talk to Me / Still Got Time

Concrete Kisses

Gates of Hell

BoRdErSz

PILLOWTALK

Lied To

Used to the Blues

Drum Battle Interlude

Take Turns

Fatal

dRuNk

Love Like This / Trampoline

Scripted

Sweat

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¿A qué hora empieza el concierto de Zayn Malik en CDMX y a qué hora termina?

El concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP iniciará en punto de las 21:00 horas, de acuerdo con la información oficial proporcionada por los organizadores.

La hora de finalización no ha sido confirmada, aunque, tomando en cuenta presentaciones anteriores, se estima que el show podría concluir alrededor de las 22:30 horas.

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¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Zayn Malik?

Como en la mayoría de los eventos masivos en la Ciudad de México, existen objetos permitidos y otros restringidos para el acceso al recinto.

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Sí se permite llevar:

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Celulares

Baterías externas

Bolsas pequeñas

Maquillaje compacto

Tapones para oídos

Medicamentos con receta

Objetos prohibidos:

Cámaras profesionales

Alimentos y bebidas

Mochilas grandes

Cigarrillos electrónicos

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Paraguas

Con esto tienes todo lo necesario para llegar preparado al concierto de Zayn Malik este sábado 20 de junio de 2026. Si aún no cuentas con boleto, todavía hay disponibilidad en la plataforma oficial, con precios que van de los 843 a los 4,935 pesos, aunque también se pueden encontrar opciones en reventa desde aproximadamente 150 pesos.

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