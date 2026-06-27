A pesar de haber sido ella la homenajeada, Verónica Castro se dijo muy agradecida con la comunidad LGBTTTIQ+, por haberle dado la distinción de representarlos y sobre todo porque la aceptan.

"Estoy muy agradecida porque me permiten llegar a ellos, porque me aceptan en la comunidad, por eso siempre los he tenido en mi corazón, Dios los bendiga y lo menos que podemos darles es respeto", expresó la actriz y conductora minutos después de haber sido coronada como Reina de los Corazones de la Comunidad LGBTTTIQ+.

La conductora señaló que sí bien se ha avanzado mucho en los derechos de la comunidad, aún todavía falta camino por recorrer. También compartió que su hijo Cristian Castro no podía creer que iba ser reina gay, incluso quería acompañarla a este evento pero finalmente no pudo.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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Unos minutos antes de que la también actriz diera estas declaraciones, se llevó a cabo su coronación, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Justo acababa de pasar un pequeño aguacero, cuando se anunció el momento de nombrarla la reina de este año, en la pantalla que dominaba el escenario se comenzó a proyectar una semblanza de quien en esta ocasión era la invitada de honor a esta fiesta.

Acto seguido Angelo Diep, presidente del comité organizador del Pride 2026, presentó a Verónica, que subió al escenario sonriente, luciendo su risada melena y con un vestuario lleno de color, muy ad hoc para esta celebración del orgullo, y emocionada agradeció que la hayan elegido para representarlos.

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"Pocos puede compartir el amor como nosotros lo hacemos el día de hoy, con la comunidad LGBTTTIQ+. En esta ocasión tan especial yo quiero pedir respeto, porque todos merecen respeto, sobre todo los de la comunidad", dijo casi gritando Verónica Castro.

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En su discurso pidió aceptación y cariño para cada uno de los integrantes de la comunidad, subrayando que se trata de mexicanos, que son parte de la familia y por lo tanto se deben querer y respetar.

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En cuanto colocaron la corona en su cabeza, Verónica no pudo evitar sonreír, porque comenzaron a gritar su nombre, entonces volvió a tomar el micrófono y dijo:

"Diviertanse, gocen, amen, es lo único que sabemos hacer en serio, amar, gracias".

Después de tomarse una fotografía, teniendo como fondo a toda la gente a lo largo del Eje Central, Verónica salió del escenario y de inmediato subió a su camioneta para retirarse del lugar; mientras la fiesta seguiría con La Joaqui y Kennia Os.

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La Joaqui se presentó en el escenario del Pride 2026, donde Verónica Castro fue reconocida como Reina de los Corazones de la Comunidad LGBTTTIQ+, un nombramiento que la actriz y conductora calificó como un honor. 📽️ Sughey Baños/📸Hugo Salvador/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/cQOsBCjuwD — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 28, 2026

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