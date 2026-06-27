Con motivo de la Marcha del Orgullo LGBT+, Christian Chávez abrió una ventana a su pasado. El cantante y actor de "Rebelde" compartió una fotografía de su infancia acompañada de un mensaje en el que recordó lo complicado que fue crecer sintiéndose diferente.

En la imagen, publicada en su cuenta de Instagram, aparece mirando fijamente a la cámara mientras viste un conjunto rojo. El carrusel también incluye una fotografía actual sobre el escenario, con los brazos extendidos hacia arriba y un atuendo con transparencias.

"Este niño, como muchos de nosotros, creció escuchando que ser diferente era algo de lo que debía avergonzarse. Hoy lo abrazo con orgullo porque nunca hubo nada malo en él", escribió al inicio de su mensaje.

Lee también Courteney Cox y Johnny McDaid habrían puesto punto final a su relación tras casi 13 años juntos

El intérprete de "Sálvame" confesó que necesitó crecer para descubrir quién era realmente y encontrar la libertad de ser él mismo.

"Y en tiempos en los que esa libertad parece más frágil de lo que imaginábamos, no olvidemos de dónde venimos ni todo lo que costó llegar hasta aquí. Los derechos también se defienden. Por el orgullo de ser quienes somos. Feliz Pride", concluyó.

[Publicidad]

Foto: Instagram oficial.

Chávez ha hablado públicamente en distintas ocasiones sobre lo doloroso que fue ocultar su orientación sexual mientras alcanzaba la fama junto a RBD.

Lee también Así es la historia detrás de “Vogue”, el éxito de Madonna inspirado en el voguing

En 2007 se vio obligado a hacer pública esa parte de su vida privada luego de que se filtraran fotografías de su boda y, presuntamente, se intentara utilizarlas para chantajear a Televisa.

[Publicidad]

"Mi productor me llamó y me dijo: 'Oye, ¿estás casado?'. Y yo estaba como: '¿Por qué?'. 'Alguien consiguió las fotos de tu boda y están tratando de chantajear a Televisa'. En ese momento estábamos en la cima y había muchos niños yendo a los conciertos y siguiéndonos. Entonces dijo: 'Esto es todo. Televisa quiere negarlo todo'", recordó en una entrevista con la revista People en 2023.

Aunque no estaba preparado para hacerlo, Chávez redactó una carta en la que habló sobre el amor y la importancia de aceptarse tal como uno es. Sin embargo, evitó utilizar la palabra "gay" porque temía que pudiera afectar su carrera.

Lee también Los hijos de Britney Spears debutan como modelos en pasarela europea; la cantante, relajada en Los Ángeles

[Publicidad]

Si bien gran parte de sus seguidores recibió la noticia con apoyo, el panorama dentro de la televisora y con los ejecutivos fue muy diferente. El cantante reveló que perdió el protagónico de un proyecto porque consideraban que ya no sería creíble para el público, además de que comenzaron a cerrársele oportunidades como actor. Más tarde decidió enfocarse en la música, donde también enfrentó situaciones similares.

Ese periodo de estancamiento lo llevó a sufrir depresión e incluso a intentar quitarse la vida.

"Hubo un momento en mi vida en el que pude decir que lo perdí todo. No tenía dinero. Era una broma para los medios. Me odiaba a mí mismo", confesó.

[Publicidad]

Con el paso de los años, Christian logró superar esa etapa, reconstruyó su carrera y actualmente continúa sobre los escenarios y dedicado a la música.

Lee también Muere el papá de Lidia Ávila, integrante de OV7: "Hoy mi héroe voló alto"