"Rebelde" se convirtió en un fenómeno hace 22 años, a partir de ahí, la telenovela de Televisa legó a generaciones adolescentes que, no emitieron el programa en su tiempo de transmisión; por esa época, las integrantes de RBD, aún eras unos adolescentes que también vivieron decepciones en el amor.

Por la época en que se transmisió la producción de Pedro Damián, las protagonistas del melodrama concedieron una entrevista a "Por ti" una revista adolescente de la época.

En ese momento, fueron cuestionadas acerca de los amores imposibles que vivieron; varias de ellas atendiendo a la preguntas y, sincerándose, señalaron que, ni la fama ni su impresionante belleza las exentó de ser rechazadas.

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Dulce y el amor por un profesor

En el caso de Dulce María, señaló que se sentía atraída por un profesor de inglés, en la época que iba a la preparatoria, pero él no correspondió, lo peor fue que, cuando la intérprete de "Fuego" se percató que la novi del catedrático se llamab igual que ella.

El tiempo paso, y el profesor de inglés volvió a buscarla pero, Dulce, no estaba dispuesta a salir con él.

"En la secundaria me clavé gruesísimo con un profesor de inglés, a pesar de que me llevaba muchos años, aunque él jamás me correspondió, me gustaba tanto que, una vez, ¡le escribí una carta de amor!, ¡qué locura!, lo más triste de esta historia es que él tenía novia y, para rematar, se llamaba Dulce; el día que me cambiaron de escuela lloré porque él, muy infeliz, me daba alas, después de dos años me habló a mi casa, para invitarme a salir, por supuesto, nunca le devolví la llamada".

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Mayte Perroni y el chico que no apostó por ella

Mayte, que daba vida a Lupita,recordó cuando se enaoró de un niño un poco más grande que ella:

"Cuando tenía siete años, conocí un niño que me gustaba, pero no me hacía caso porque yo era más chica que él, sentía horrible porque ni siquiera me volteaba a ver, hasta que crecinos y, ¡por fin me hizo caso!, ¡conviertiéndose en primer novio formal!".

Anahí y los amigos de Marichelo, chavos mayores

"De chiquita vivía enamorada de los amigos de mi hermana, yo tenía como 11 y ellos tenía 20, recuerdo mucho que yo y prima nos la pasáamos espiándolos, obviamnete, ninguno se enteró de lo que hacíamos, esta historia no es nada fuera de lo común pues, la mayoría de las niñas, nos enamoramos de chavos más grandes, ¿no?

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