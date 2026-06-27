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Los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James debutaron en el modelaje internacional, desfilaron por primera vez en la pasarela de la Semana de la Moda de París.
Mientras Sean Preston, de 20 años y Jayden James, de 19 se lucían como modelos, la cantante fue captada en Los Ángeles, TMZ mostró fotografías en las que se observa tranquila y relajada en una camioneta Mercedes-Benz SUV, luciendo un estilo veraniego elegante.
Los hijos de la artista y de Kevin Federline participando en el desfile de la firma Vetements, lo que marcó su entrada formal a la industria de la moda de alta costura tras mantenerse durante años alejados del ojo público.
Aunque los hermanos sí han tenido acercamientos con su madre, se sabe que la mayor cercanía es con su padre Kevin Federline.
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Además del modelaje, Jayden James ha comenzado a perfilar intereses en la industria musical, particularmente en la producción.
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La relación de Britney Spears con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ha atravesado distintas etapas marcadas por periodos de distanciamiento y acercamientos graduales. Durante varios años, los jóvenes mantuvieron un perfil bajo y una convivencia limitada con la cantante, en medio de cambios familiares y mediáticos que influyeron en la dinámica.
En tiempos recientes, sin embargo, ha habido una mejora en el vínculo, con una comunicación más estable y una relación más cercana, incluso la cantante ha dado muestras de ello en sus redes sociales.
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Aunque los hijos han continuado gran parte de su vida bajo la tutela y convivencia con su padre, Kevin Federline, también se ha señalado que han retomado contacto y una convivencia más fluida con Britney, en un proceso de reconstrucción familiar que ha ido evolucionando con el tiempo.
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