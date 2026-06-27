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Lidia Ávila está de luto, la integrante de OV7 compartió la noticia de la muerte de su papá Mónico, a quien despidió con un emotivo mensaje de amor en el que le agradece el amor que le dio a ella y a sus hijos.
Hace una semana Lidia celebró el Día del Padre y le dedicó una publicación a su progenitor, le recordó que él era su héroe.
Lidia, quien hace cinco años perdió a su hermano, y en el 2009, a su primer hija llamada Sophia, le dijo adiós a su padre con una serie de fotografías que se remontan a cuando Lidia era una bebé.
"Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos, que puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, Descansa en paz Don Monico", escribió.
Lee también Él era Luis de la Rosa, el animador mexicano de "Spider-Man" que murió arrollado por un tren en Francia
Seguidores, fans y colegas le dedicaron palabras de duelo; su compañera Mariana Ochoa le escribió:
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"Chinita muchos recuerdos.Estamos contigo y con tu familia. Te quiero mucho".
rad
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