La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional el derecho al bienestar emocional y establecer como una obligación del Gobierno, el implementar una política pública integral de atención a la salud mental.

“Enviaremos al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma constitucional, para establecer como derecho humano universal, el derecho al bienestar emocional”, dijo.

Al presentar los avances del programa “Vida Plena, Corazón Contento” que implementa su administración en las escuelas de la capital, la mandataria capitalina afirmó que se propondrá reconocer un nuevo derecho específico para las juventudes de la CDMX: contar con servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional, prevención, acompañamiento, escucha, orientación y atención psicológica en sus escuelas.

Con el programa "Vida Plena, Corazón Contento", este año llevamos atención psicológica gratuita directamente a más de 1,100 escuelas de la #CapitalDeLaTransformación. Para que este apoyo nunca les falte a las y los jóvenes, enviaremos una iniciativa de reforma para que el… pic.twitter.com/dOhCG7osUm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 21, 2026

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“Esta iniciativa responde justamente a la experiencia del programa Vida Plena, Corazón Contento, y constitucionaliza recomendaciones internacionales formuladas por UNICEF y la OMS, para acercar a las escuelas, servicios de salud mental”, dijo.

Asimismo, Brugada Molina adelantó que también alista una propuesta legislativa para crear el “Sistema de Bienestar Emocional", con el que se buscará crear una red territorial de atención, mecanismos comunitarios de prevención y estrategias de atención a emergencias emocionales.

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“No será sólo una declaración de principios, la Constitución incluirá un mandato específico al gobierno, de articular una política pública de bienestar emocional. Además, protegemos la idea de que la salud mental es un derecho, no un privilegio”, aseguró.

Clara Brugada adelantó los avances del programa “Vida Plena, Corazón Contento”. Foto: X (@ClaraBrugadaM)

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Atienden 147 casos de riesgo suicida en escuelas

Al encabezar un evento por el cierre del ciclo escolar 2025-2026, en el IEMS Coyoacán, la mandataria capitalina dio a conocer que, durante este ciclo escolar, se identificó y se atendió de forma oportuna 147 casos de riesgo suicida en escuelas de la CDMX.

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“Demostramos que llegar a tiempo puede salvar vidas; no hay logro más importante, que evitar que una vida se apague demasiado pronto; llegar a tiempo puede cambiar destinos. Éste es el verdadero sentido de la prevención, actuar antes de que el dolor se vuelva irreversible”, señaló.

En su oportunidad, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, resaltó el protocolo de emergencia social para riesgo suicida, que permite al personal que acude a las escuelas, identificar de forma oportuna a las personas que necesitan atención.

vr/cr