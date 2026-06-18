Tal como sucedió en las Copas del Mundo de 1998 y 2018, el futbol encuentra a México y Corea del Sur en fase de grupos.

‘El enemigo duerme en casa’ (específicamente en Guadalajara) y para conocerlo aún más allá de su parado táctico y figuras —como Son Heung-min—, en Destinos te contamos 10 curiosidades del país asiático.

Jongno: el corazón de Corea del Sur

A pesar de que Corea del Sur es uno de los países más avanzados tecnológicamente, también cuenta con sitios tradicionales y muy antiguos, como el distrito Jongno, el ‘corazón’ de Seúl desde que la dinastía Joseon la nombrara como capital.

Foto: Organización de Turismo de Corea

Con más de 600 años de historia, alberga importantes palacios imperiales como el de Gyeongbokgung, Changdeokgung —Patrimonio de la Humanidad—, Deoksugung y Changgyeonggung; la actual residencia del presidente del país (llamada Cheong Wa Dae), el arroyo Cheonggyecheon y el Santuario de Jongmyo —Patrimonio de la Humanidad—.

También está el barrio tradicional Insa-dong; los museos Art Center Nabi, Folclórico Nacional, Nacional del Palacio de Corea, de Historia de Seúl, Gahoe y los campus de Universidad Sungkyunkwan y la Baehwa Women's College.

El primer libro impreso es de Corea del Sur

Aunque muchos suelen relacionar la Biblia de Gutenberg (1455) con la primera obra impresa en el planeta, lo cierto es que en Corea del Sur se realizó el libro impreso con letras de metal móviles más antiguo del mundo.

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Elaborado en 1377 dentro del Templo Heungdeok, su nombre abreviado es Jikji y trata elementos esenciales del Seon, práctica religiosa del budismo zen.

La mayor parte del libro está extraviada y únicamente sobreviven los últimos 2 tomos (resguardados en la Biblioteca Nacional de Francia).

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Corea del Sur: un país en guerra

Una de las consecuencias de la Guerra Fría fue la partición de la Península de Corea en 2 países: Corea del Norte y Corea del Sur, quienes libraron la Guerra de Corea desde el 25 de junio de 1950 hasta el armisticio —conocido como el acuerdo de Panmunjom— del 27 de julio de 1952.

Foto: Christopher Pap de Pestény. Unsplash

Sin embargo, el tratado sólo fue firmado por Corea del Norte, China y Estados Unidos. Corea del Sur no asistió por la negativa de su presidente para negociar una conciliación y por reclamar una victoria total para su bando.

Desde entonces, el conflicto cesó prácticamente en su totalidad, aunque se puede decir que la guerra nunca terminó, ya que ninguna de las naciones de la península han llegado a un tratado formal de paz.

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Guerra y naturaleza en Corea del Sur

Del acuerdo de Panmunjom surgió la Zona Desmilitarizada (DMZ), una franja de seguridad que se extiende por las fronteras entre Corea del Norte y Corea del Sur: 241 kilómetros de longitud, 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al sur.

Foto: Alicja Podstolska. Unsplash

Es una de las fronteras más custodiadas y restringidas del mundo, aunque también un santuario natural, luego de 70 años de poca actividad humana.

El Instituto Nacional de Ecología de Corea del Sur indica que sus humedales y montañas boscosas son hábitat de 6,200 especies de flora y fauna, entre los que destaca el gato montés coreano, leopardo de Amur, tigre siberiano, grulla de Manchuria y otros más.

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Tour del k-pop en Corea del Sur

El k-pop es uno de los fenómenos globales del momento y tiene su origen en Corea del Sur.

Si te gusta este tipo de música o simplemente quieres acercarte a la 'fiebre' de sus fans, Seúl es el place to be y este tour temático de Civitatis es imprescindible.

Comienza la experiencia en HiKR Ground, un espacio inmersivo con videoclips reales y la posiblidad de hacer el tuyo; sigue en las instalaciones de MAKESTAR y Nouer Entertainment, un par de agencias de k-pop, donde podrás escribir una carta a tu idol favorito.

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Finalmente, las últimas paradas serán el complejo COEX y la Starfield Library (una de las más fotografiadas en el país) y Ktown4u, con exposiciones temáticas y merchandising oficial de las bandas más reconocidas.

El recorrido tiene un costo de $908 pesos por persona.

Gastronomía premiada y mexicana en Corea del Sur

La barbacoa coreana es lo más popular de la gastronomía surcoreana, aunque el país brinda un gran variedad de experiencias culinarias premiadas a nivel internacional, especialmente por la Guía Michelin.

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En la ciudad de Busan hay 4 restaurantes con 1 estrella Michelin: Le DORER (coreana contemporánea), Fiotto (italiana contemporánea), Palate (internacional contemporánea) y Mori (japonesa).

Seúl es un caso aparte, ya que en esta vibrante ciudad existen 31 restaurantes con 1 estrella Michelin (como Escondido, de comida mexicana), 10 con 2 estrellas (Kwonsooksoo, Collage o Légume) y 1 con 3 estrellas (Mingles).

Si prefieres algo más 'local y relajado', Civitatis tiene un tour gastronómico por el mercado de Namdaemun, Sejong (para probar sopa de fideos y bibimbap) y el Palacio de Gyeongbokgung (con puestitos de recetas tradicionales como el lokum). Cuesta $1,481 pesos por persona.

Hahoe y Yangdong, los pueblos tradicionales de Corea del Sur

Hahoe (en el centro) y Yangdong (en el sureste) son un par de tesoros nacionales de Corea del Sur, pues se trata de las aldeas tradicionales donde mejor se conserva la arquitectura, cultura y paisajismo de la época de la dinastía Joseon —reinante del siglo XIV al XIX—.

Foto: Organización de Turismo de Corea

Ambos destinos ‘resguardan’ antiguas celebraciones y tradiciones —como danzas con máscaras—, libros, textos históricos y hasta muestras del estilo de vida de la antigua aristocracia coreana.

En 2010, la UNESCO las incluyó en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Corea del Sur y el ‘milagro de Jindo’

En la isla de Jindo —la tercera más grande de Corea del Sur— ocurre un hecho muy extraño y curioso, equiparable al milagro de Moisés en el Mar Rojo.

Foto: Organización de Turismo de Corea

De 2 a 3 veces al año —entre los últimos días de febrero y mediados de junio—, un fenómeno llamado ‘armónicos de marea’ (provocado por un alineamiento específico del Sol y la Luna) provoca que el nivel del agua baje considerablemente por aproximadamente una hora, creando un camino de tierra de casi 3 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho.

Los locales lo celebran con festivales, música tradicional, ceremonias religiosas y caminatas por el ‘sendero milagroso’, que conecta las islas de Jindo y Modo.

Fuente Arcoiris del Puente Banpo

El puente Banpo —oficialmente conocido como el Banpo Bridge Moonlight Rainbow Fountain— es una joya arquitectónica única en el mundo, reconocido por los Récord Guinness como la fuente de agua más grande del mundo ubicada en un puente.

Foto: Organización de Turismo de Corea

La estructura mide 1,140 metros de longitud y cuenta con 380 boquillas que, durante el día, expulsan agua creando formas que representan las hojas de sauce; por las noches, 200 luces iluminan el líquido para darle un efecto arcoíris.

Esta obra de infraestructura sobre el río Han también sirve como parque con un escenario al aire libre, observatorio y zonas para picnics.

Corea del Sur y la peor participación en Copas del Mundo

Ya que el futbol es el tema del momento, ¿sabías que Corea del Sur ostenta la peor participación en un Mundial?

Fue específicamente en Suiza 1954, un torneo atípico porque las selecciones solamente tuvieron 2 partidos en fase de grupos —y no 3 como se acostumbra—.

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A pesar de ese juego menos, el país asiático perdió ambos encuentros: 9-0 contra Hungría y 7-0 contra Turquía. Es decir, 16 goles en contra y ninguno a favor, siendo esta la peor actuación de un país en toda la historia de las Copas del Mundo.

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