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Morelia.- La Fiscalía de Michoacán anunció que mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo.
La FGE indicó en ese sentido que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información útil que los lleve a la localización de quien fuera director de Seguridad Pública y posteriormente jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.
Al tomar la alcaldía de Uruapan, la viuda de Carlos salió a la defensa pública del coronel militar en retiro y del resto de los escoltas que traía su esposo, tras los indicios de su participación en el asesinato del presidente municipal independiente.
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No así Juan Manzo Rodríguez, hermano de la víctima, quien incluso, este miércoles, celebró la publicación del acuerdo de recompensa para intensificar la búsqueda de Jiménez Miranda.
“Después de mucha insistencia y trabajo se logra la publicación del jefe de escoltas quien huyó de la justicia desde hace ocho meses y quien tiene mucho que explicar en el atentado a mi hermano Carlos. No vamos a desistir“, escribió Juan Manzo en sus redes sociales.
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