Morelia, Michoacán. - En medio de un mitin político, el senador Raúl Morón Orozco, compareció ante la Fiscalía Especializada en materia de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como parte de las investigaciones que hay tras la denuncia penal en su contra, presentada por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Al igual que en su momento lo hicieran el exalcalde Ignacio Campos Equihua y el diputado federal Leonel Godoy Rangel, Morón Orozco convirtió su comparecencia en un acto de campaña de cara a las elecciones del 2027 en la entidad.

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El legislador, dijo ante medios de comunicación que los señalamientos en su contra, como presunto partícipe intelectual en el magnicidio de Manzo Rodríguez, han sido solamente “para manchar su honor" y utilizados políticamente.

Ante vítores de un grupo de simpatizantes, Raúl Morón se dijo inocente.

En sus redes sociales, la viuda de Ma Xo y actual presidenta municipal de Uruapan, le advirtió al senador, que tarde o temprano le llegará la justicia.

“Qué bueno fuera que presentándose a la Fiscalía se cerrara el caso de Carlos Manzo y ya se supiera quien lo mando a matar".

"Son unos traidores al pueblo de Michoacán, pero la justicia llegará" escribió, Quiroz García.

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