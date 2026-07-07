Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante vinculado al caso de huachicol fiscal en México, envió una octava carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde argumenta que, al no tener información sobre su caso, se vulnera el derecho de presunción de inocencia, lo que genera un "efecto corruptor" sobre el proceso judicial.

En la carta, fechada el 04 de julio de 2026, Farías Laguna explica la situación por la que se encuentra en prisión y denuncia vulneraciones al debido proceso, derecho a una defensa adecuada y obstrucción de la justicia. También menciona que las pruebas que lo acusan son un video anónimo de YouTube que no tiene cadena de custodia ni metadatos, así como menciones de terceras personas en declaraciones de testigo colaborador que, señala, tienen como fin obtener un criterio de oportunidad.

Señala que desde el 07 de noviembre de 2025 solicitó a la Secretaría de Marina (Semar) los actos de investigación que se realizaron, ya que son útiles para demostrar con pruebas que no desempeñó cargos dentro Semar que tuvieran relación con designación de personas para desempeñarse en aduana marítimas ni en la agencia nacional de aduanas, dato que, asegura, contraviene la acusación con la que se le pretende culpar.

Octava carta del vicealmirante Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: especial

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Además, indicó que también pidió las entrevistas hechas a personal de Semar a quienes, señala, amenazaron y de quienes pretendieron obtener declaraciones que lo culparan, amagándolos con sus retiros o con quitarles sus cargos.

"No se le hace a usted extraño que toda la información que he requerido para mi defensa, Marina pretenda unilateralmente sin conciliación judicial alguna y pasando por encima de la Fiscalía General de la República, reservarla por motivos de Seguridad Nacional, resulta atípico, incoherente y además ilegal el trato que se me está dando, máxime que existen otros ciudadanos mexicanos, servidores públicos a los cuáles el estado mexicano representado por ustedes sí les otorga garantías y protección a la presunción de inocencia, el exigir pruebas fehacientes y contundentes de lo que se les acusa al grado de invocar a la Soberanía Nacional y en mi caso que también soy un ciudadano mexicano, vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor de la Armada de México por más de 33 años de servicio ininterrumpido, que hasta eso pretenden también despojarme de una manera visceral y no legal ya que NO existe ordenamiento legal ni jurídico en la institución que lo permita sin vulnerar la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de las personas, en mi caso no se me otorgó el mismo criterio de justicia, no se me citó a declarar para dar mi versión de los hechos a las acusaciones en mi contra, simplemente se me vinculó a proceso, se me privó de mi libertad y se me exhibió en cadena nacional y desde Palacio Nacional como el líder de una organización responsable de contrabando de combustible, ¿por qué esa disparidad de criterios y de acción de la justicia?, a casi existen diferentes tipos de ciudadanos mexicanos, ¿estamos catalogados por colores o algún tipo de clasificación?", escribió en la carta Farías Laguna.

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Octava carta del vicealmirante Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: especial

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El vicealmirante Farías Laguna, privado de la libertad desde hace 10 meses en el penal de máxima seguridad Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, señaló que a la presidenta Sheinbaum Pardo la mal informaron y que las menciones que ha hecho en sus conferencias matutinas "son en extremo contrarias a la realidad", por lo que se vio obligado a escribirle, por octava ocasión, para expresar los argumentos del por qué no se han respetado sus derechos.

Asimismo pidió que la Mandataria federal haga un llamado a dejar de obstruir la justicia que garantice a los mexicanos que existe un estado de derecho que existe el debido proceso y que la justicia existe para todos.

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Octava carta del vicealmirante Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: especial

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