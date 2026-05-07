Culiacán.- Un operativo especial con una fuerza de nueve mil 675 elementos de las fuerzas estatales, federales, municipales y cuerpos de auxilio se desplegará a partir de este día con motivo de la próxima celebración del Día de las Madres, por lo que las zonas comerciales, bancarias y de gastronomía tendrán vigilancia.

Durante una reunión celebrada en el Complejo de Seguridad del Estado, en la que participaron mandos militares, de la Guardia Nacional, Marina y de las Policías Estatales y Municipal, así como directivos de organismos privados, se dio a conocer el diseño del operativo que se va a realizar desde este jueves.

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En la reunión, Karla García Beltrán, presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, expresó que se prevé que este fin de semana que se avecina se tendrá una alta actividad en la gastronomía.

Señaló que los dueños de los restaurantes mantendrán comunicación continua con las autoridades de seguridad para reportar en forma oportuna cualquier incidente que se presente y que constituya un riesgo para la tranquilidad de los comensales.

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Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, detalló el esquema operativo que se pondrá en práctica, sobre todo el evento artístico a celebrarse el próximo sábado en el estadio de futbol Banorte.

Citó que dado que en el concierto de la Banda MS el acceso será gratuito, se espera una gran afluencia, por lo que las puertas se abrirán a partir de las cuatro y media de la tarde, por lo que se va a tener seguridad en un amplio sector del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, donde se ubica este estadio.

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