El Poder Judicial de Oaxaca aseguró que el pago de la prestación con motivo del Día de las Madres se realizó debidamente y en su totalidad el pasado 5 de mayo, con lo que negó las acusaciones de un grupo de trabajadoras que denunciaron un descuento de 72% por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, aseguró que se garantizó el cumplimiento de los derechos de las madres trabajadoras beneficiarias.

Esta mañana, trabajadoras explicaron que esta prestación asciende a 884 pesos; pero, les descontaron 631.80 pesos por concepto de ISR y únicamente les dejaron como pago neto la cantidad de 252.20 pesos.

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“Es indudable que bajo una modalidad de impuesto quitan injustificadamente el 72% de un apoyo que ingresa al bolsillo de las madres trabajadoras. Este descuento por impuesto es el reflejo perfecto de la burla por parte del gobierno hacia sus trabajadores”, aseguraron.

Sin embargo, el Poder Judicial de Oaxaca aseguró que esta información contiene imprecisiones y no corresponde con los hechos.

De acuerdo con su información, la prestación con motivo del Día de las Madres se realizó en dos pagos. El primero de 787.25 pesos netos, es decir, ya con el descuento del ISR que fue de 96.25 pesos; y el segundo de 679.50 pesos netos, con el descuento de 85.50 pesos por concepto de ISR.

dmrr