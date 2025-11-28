De acuerdo con datos de WebMD, la gelatina es una proteína derivada del colágeno cuyo principal beneficio es proteger tus articulaciones. Entre sus usos más populares se encuentran los postres, aunque también es posible verla como ingrediente en fondos, sopas, salsas, y hasta dulces.

En esta ocasión, en Menú, te compartimos algunas recetas de gelatina fáciles de hacer en casa, para que disfrutes de todos los beneficios que esta tiene para tu salud.

¿Para qué sirve comer gelatina?

Según Healthine y WebMD, comer gelatina es una excelente forma de asegurarte de tener una dieta rica en colágeno. El colágeno es responsable de:

Mejorar la elasticidad de la piel

Fortalecer los tendones

Contiene aminoácidos esenciales

Hidrata la piel

Reduce los niveles de azúcar en la sangre

Y todo esto se debe a su alto contenido de:

Calcio

Magnesio

Folato

Colina

Sodio

Selenio

Glicina

Prolina

Valina

Hidroxiprolina

Ácido glutámico

¿Cómo hacer gelatina fácil en casa?

Gelatina mágica de Party Pinching

El blog de recetas y tips para fiestas caseras, compartió esta receta que, con tan solo dos ingredientes, seguro impresionará a todos en casa. Se recomienda como un postre ligero, ideal para las cenas de esta temporada, pero puedes hacerla en cualquier momento.

Ingredientes

3 tazas de agua

170 g de gelatina, no importa el sabor

450 g de crema batida derretida

Preparación

Hierve el agua en una sartén, y agrega la gelatina en polvo. Remueve hasta que se disuelva.

Agrega la crema batida y mezcla de forma envolvente.

Vierte en vasitos individuales y lleva a refrigerar durante 4 horas.

¡Sorpréndete con el resultado!

Puedes decorar con más crema batida si así lo deseas.

¡Disfruta!

Foto: Imagen creada con AI.

Gelatina de naranja de Home with Holly J

El blog de cocina de Holly Jolly, compartió una refrescante receta de gelatina de naranja que también va de maravilla como postre de temporada.

Ingredientes

1 caja grande de gelatina de naranja

1 caja grande de pudín de limón instantáneo (previamente preparada)

1 caja pequeña de pudín de limón instantáneo

2 tazas de crema batida

1 taza de leche

2 latas pequeñas de mandarinas en almíbar

Preparación

Sigue las instrucciones de la cajita para preparar la gelatina de naranja y, una vez lista, vierte en un bowl grande.

Agrega el pudín de limón ya hecho y mezcla muy bien.

Vierte la mezcla en un refractario grande o en vasitos individuales, cuidando solo llenar hasta ¾ de su capacidad. Lleva a refrigerar por 6 horas.

Una vez firme, saca los recipientes del refrigerador.

En un bowl grande, mezcla la leche, el pudín instantáneo, y la crema batida. Mezcla muy bien para que se integren todos los ingredientes.

Vierte esta última mezcla sobre la gelatina y decora con un gajo de mandarina en almíbar.

Refrigera hasta que vayas a servir.

¡Disfruta!

Foto: Imagen creada con AI.

Gelatina de durazno y crema de The Kitchn

Además, de rápida y sencilla, esta receta de gelatina de durazno y crema es ideal para llevar a reuniones e impactar con lo vistosa que es.

Ingredientes

85 g de gelatina de durazno

3 ½ tazas de agua hirviendo

1 ¼ tazas de agua fría

1 taza de leche condensada

1 lata de duraznos en almíbar rebanados

2 sobre de grenetina sin sabor

Preparación

En un bowl mediana, mezcla 2 tazas de agua hirviendo con la gelatina de durazno hasta que se disuelva por completo la gelatina.

Posteriormente, agrega ¾ de taza de agua fría y lleva a refrigerar hasta que la gelatina tenga una consistencia similar al huevo crudo.

Separa los duraznos del almíbar (reserva el líquido) y coloca al fondo del molde que vayas a utilizar. Con ayuda de una cuchara, vierte la gelatina sobre lo duraznos. Refrigera hasta que “cuaje”, pero cuida que no esté tan firme.

En un bowl mediano, mezcla la grenetina sin sabor con ½ taza de agua fría y espera a que se hidrate. Agrega 1 ½ tazas de agua hirviendo y mezcla hasta que se disuelva por completo. Agrega la leche condensada y el almíbar de los duraznos. Refrigera hasta que espese y luego vierte en el moldo con ayuda de una cuchara.

Refrigera toda la noche y listo.

Retira el molde, y disfruta.

Foto: Imagen creada con AI.

