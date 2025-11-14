San Miguel de Allende, Guanajuato, no sólo se recorre desde sus calles empedradas, fachadas coloridas y casas coloniales. Aquí, la gastronomía cuenta una parte importante de su historia a través de productos sacados del huerto y llevados a la mesa.

Desde su fundación en 1542, este pueblo considerado como el corazón de México ha sido el refugio de artistas, escritores y músicos, pero también de los amantes del buen comer y del beber. En sus avenidas abundan restaurantes, fondas y mercados de los que se desprenden aromas como el pan recién horneado, una burrata fresca o el vino añejo.

Entre tanto aroma es fácil perderse, por eso en Menú te presentamos una guía de los lugares que sí o sí debes conocer en tu visita.

5 lugares para comer y beber en San Miguel de Allende

1. Panio

El lugar obligatorio para degustar un pan crujiente y calientito. Este proyecto nace en 2011 bajo la creatividad de Alberto Laposse, quien combinado los oficios de la panadería y la arquitectura dio vida a Panio. Actualmente, cuenta con cuatro sucursales dentro del pueblo, así como una en Celaya y una más en Querétaro.

Pequeño pero con un equipo que garantiza la producción artesanal, es el principal distribuidor de pan en San Miguel de Allende. Desde los salados (como la hogaza, bolillos, ciabatta o batard) hasta opciones dulces (como el clásico chocolatín, panettone, roles de canela, donas brioche y más).

Por supuesto, cuenta con panes de temporada como el que acaban de lanzar con Criollo, restaurante de Oaxaca, elaborado con yema de huevo y el distintivo sabor de Día de Muertos.

Y es que Panio no solo busca la innovación en sus productos, entre los que también se incluyen mermeladas, salsas, aceites, conservas y granola, sino que también promueve la cooperación local.

Dirección:

Panio Atelier: Salida a Celaya 69, Zona Centro, CP 37700San Miguel de Allende, Gto.

Panio Correo: Calle Correo, Num. 29, Esquina con RecreoSan Miguel de Allende, Gto

Panio Luciernaga: Manuel Zavala 165 - pd 03. Plaza Comercial La LuciernagaSan Miguel de Allende, Gto

Panio Relox: Calle Relox Num. 12, CentroSan Miguel de Allende, Gto

Panio es una de las panaderías más famosas de San Miguel de Allende. Foto: Cortesía

2. Cumpanio

“Con quien se comparte el pan” es la promesa que este restaurante carga en su nombre. Es un bistro ubicado a unas calles del Jardín Principal y junto a Panio, ambos pertenecientes al grupo Levain & Co.

Se trata de un restaurante donde se puede degustar el pan en todas sus presentaciones, a cualquier hora del día y sin limitaciones. Ir con apetito es esencial, aunque sea para degustar unos huevos Cumpanio, servidos sobre pan horneado con salsa verde y queso gratinado, o algo más elaborado como un bagel de salmón ahumado, con queso doble, crema y alcaparras.

Integra un bar con coctelería clásica europea, donde se sirve una variedad de bebidas elaboradas con vermut. Recientemente, en sus instalaciones se realizó una colaboración con Cava Caramullo y Oropel, ambos productores de vinos artesanales y quienes ofrecieron una degustación especial de sus productos, en un take-over que combinó la experiencia de degustar el pan con un buen trago.

Para el desayuno, la comida o la cena. Cumpanio es un lugar acogedor en el que puedes fundirte en la gastronomía regional y disfrutar el aire vivo de San Miguel de Allende. Además, si eres amante del diseño, estar en este sitio te encantará.

Dirección: Correo 29, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

Contacto: Teléfono (415) 152 2327 e info@cumpanio.com

Cumpanio es el bistro perfecto para el brunch en San Miguel de Allende. Foto: Cortesía

3. Hortus

Esta es, probablemente, la propuesta más desafiante que vas a encontrar en el pueblo y no de mala manera. La cocina mediterránea, el menú con ingredientes locales y el espacio íntimo hacen de Hortus el rincón apto para una cena, un brindis o simplemente para contemplar La Parroquia de San Miguel Arcángel, mientras disfrutas un vino o un cóctel insignia como el “Te por ocho”, a base de tequila blanco, té blanco, infusión de frambuesa y limón.

La carta no lo dice, pero se paga por una experiencia refinada, incluso desde que ordenas las entradas: hummus y tabule, chistorra con burrata, sardina al grill, calamares, entre otras. La mezcla de sabores y texturas

Hortus es cocina auténtica, un receptáculo de platillos con raíces franco-italianas, pero con un toque moderno y cosmopolita. Si quieres una recomendación para probar, el equipo recomienda la pasta Tagliolini o el New York steak, opciones que reflejan la filosofía de buen sabor y calidad en sus ingredientes.

Dirección: Portal de Guadalupe 12, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

Contacto: Teléfono (415) 1547237 e info@hortusmx.com

Hortus es un restaurante fine diner con cocina Mediterránea. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

4. Rancho La Estrella

Una opción nueva e imperdible en San Miguel de Allende. Si eres amante de los quesos de cabra, en el Rancho La Estrella podrás catar numerosos productos frescos, por sí solos o integrados en panes artesanales como focaccia y hogaza.

Los ingredientes de todos los platillos se obtienen de sus propios huertos, desde las hiervas aromáticas hasta los vegetales para elaborar bebidas inesperadas como el agua de jitomate. Además, la diversidad de su rebaño caprino permite obtener combinaciones de quesos salados, cremosos, dulces, naturales o especiados.

A penas el pasado 31 de octubre realizaron su primera degustación abierta al público, pues anteriormente sólo se celebraba entre amigos e incluso Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, participó en una de aquellas reuniones.

Si tú también quieres asistir, la experiencia tiene un costo de $1,500 por persona. Se solicita reservar con el pago completo y se admiten grupos de mínimo 6 y máximo 24 personas.

Dirección: Llano del Pino, 37688, Gto.

Contacto: Instagram @laestrellasma

Por primera vez, Rancho La Estrella abre sus puertas para ofrecer degustaciones de queso. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

5. Bekeb

Finalmente, para las celebraciones de noche, en poco tiempo el bar Bekeb se ha consagrado como un spot alternativo. Se encuentra escondido en el hotel Live Aqua Urban Resort de San Miguel de Allende, pero desde su fachada puedes vaticinar lo que te espera.

Fabiola Padilla, originaria de Los Altos de Jalisco y propietaria del bar, ha impregnado su esencia en cada espacio. Para empezar, el diseño de sus interiores te transporta a una película del viejo oeste. Y se complementa a la perfección con su coctelería de autor: tragos elaborados con ingredientes locales y de temporada.

Estrenando nueva sede, Bekeb acaba de cumplir 5 años y festejaron con una curación de cocteles preparados con elementos como el tequila blanco, licor de pepita, plátano, bitters de mandarina y raicilla. Para acompañar se sirven aperitivos, así que no vayas con la idea de obtener una comida completa.

Dirección: Hotel Live Aqua, Calz. De La Presa 85, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

Contacto: Instagram @bekeb_sma

Bekeb es un bar de mixología artesanal, donde predominan los sabores de México. Foto: Instagram @bekeb_sma

