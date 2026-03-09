Más Información

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Oscar Wilde contra el mandato social

Oscar Wilde contra el mandato social

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

, de la Boston -desde 2008-, a los 60 años, como dieron a conocer sus tres hijos, por medio de un comunicado, publicado en las redes del cantante que, antes de formar parte del grupo, fue un gran admirador suyo.

Annie, Talia y Tommy Jr., los hijos del cantante, dieron a conocer que el deceso tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, debido al cáncer en el cerebro que le había sido detectado a DeCarlo, hace sólo medio año.

"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre".

Lee también:

Sus hijos mostraron admiración por la forma en que el aficionado al rock enfrentó su diagnóstico.

"Luchó con una fuerza y ​​un coraje increíbles hasta el final".

La familia del tenor pidió respeto por el duelo que están atravesando, expresando que prefieren vivir la despedida de Tommy en prividad.

"En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y seguidores que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr.".

Antes de convertirse en su voz principal, Tommy DeCarlo fue admirador de Boston

Tommy DeCarlo, cantante de Boston (1965 - 2026). Foto: Instagram
Tommy DeCarlo, cantante de Boston (1965 - 2026). Foto: Instagram

A lo largo de su haber, Boston tuvo varios cantantes; el primero de ellos fue Brad Delp, a él se le adjudican las voces de algunos de los temás más emblemáticos de la agrupación, como es el caso de "More than a feeling" y "Amanda"; perteneció a la banda de 1969 hasta 1990 aunque, para 1994, volvió a integrarse a la alineación, hasta su fallecimiento en 2007.

Fran Cosmo se unió a Boston en 1993 y, desde ese entonces, fungió como voz y guitarra principal, hasta su salida en 2006.

En el caso de Tommy DeCarlo, su integración al grupo fue en 2008, luego de la muerte de Delp; desde adolescente mostró su gusto por la música de Boston, convirtiéndose en muy poco tiempo, en gran admiraron de su música.

Lee también:

Con los años, DeCarlo comenzó a grabar covers de la banda, los que solía compartir en su cuenta de MySpace y, en 2007, afectado por la muerte del líder de la banda, escribió una canción para Delp, la que compartió en ese mismo sitio web y que fue escuchado por otro de los integrantes de la banda, Tom Scholz, quien lo invitó a integrarse a la banda como voz principal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]