Tommy DeCarlo, voz principal de la banda de rock Boston -desde 2008-, falleció a los 60 años, como dieron a conocer sus tres hijos, por medio de un comunicado, publicado en las redes del cantante que, antes de formar parte del grupo, fue un gran admirador suyo.

Annie, Talia y Tommy Jr., los hijos del cantante, dieron a conocer que el deceso tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, debido al cáncer en el cerebro que le había sido detectado a DeCarlo, hace sólo medio año.

"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre".

Sus hijos mostraron admiración por la forma en que el aficionado al rock enfrentó su diagnóstico.

"Luchó con una fuerza y ​​un coraje increíbles hasta el final".

La familia del tenor pidió respeto por el duelo que están atravesando, expresando que prefieren vivir la despedida de Tommy en prividad.

"En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y seguidores que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr.".

Antes de convertirse en su voz principal, Tommy DeCarlo fue admirador de Boston

Tommy DeCarlo, cantante de Boston (1965 - 2026). Foto: Instagram

A lo largo de su haber, Boston tuvo varios cantantes; el primero de ellos fue Brad Delp, a él se le adjudican las voces de algunos de los temás más emblemáticos de la agrupación, como es el caso de "More than a feeling" y "Amanda"; perteneció a la banda de 1969 hasta 1990 aunque, para 1994, volvió a integrarse a la alineación, hasta su fallecimiento en 2007.

Fran Cosmo se unió a Boston en 1993 y, desde ese entonces, fungió como voz y guitarra principal, hasta su salida en 2006.

En el caso de Tommy DeCarlo, su integración al grupo fue en 2008, luego de la muerte de Delp; desde adolescente mostró su gusto por la música de Boston, convirtiéndose en muy poco tiempo, en gran admiraron de su música.

Con los años, DeCarlo comenzó a grabar covers de la banda, los que solía compartir en su cuenta de MySpace y, en 2007, afectado por la muerte del líder de la banda, escribió una canción para Delp, la que compartió en ese mismo sitio web y que fue escuchado por otro de los integrantes de la banda, Tom Scholz, quien lo invitó a integrarse a la banda como voz principal.

