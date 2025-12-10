El Balance Anual 2025 de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) enciende las alertas rojas sobre México, donde señala al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de los grandes “depredadores de la prensa”.

En el país registra nueve periodistas asesinados, lo que convierte a 2025 como el año más mortífero de los últimos tres. México es, además, la segunda nación más peligrosa en el mundo para los periodistas. Sólo en Gaza, con 29, murieron más periodistas que en México, indica el informe de RSF.

Señala que “en 2025, tres periodistas —José Carlos González Herrera, Kristian Zavala y Calletano de Jesús Guerrero— fueron asesinados en las zonas donde opera el cártel, mientras cubrían temas relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública o la corrupción local. El clima de impunidad permite a estos grupos silenciar las voces independientes y reforzar su control sobre la información”.

La organización añade que los nueve periodistas asesinados “cubrían la actualidad local, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con la política y habían recibido amenazas de muerte explícitas. Uno de ellos, Calletano de Jesús Guerrero, incluso estaba bajo la protección del Estado”.

Un año después de la llegada a la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, RSF le reprochó el “fracaso” en la protección de los periodistas, pese a los “compromisos” que asumió con la organización.

En México, aseveró, el crimen organizado es responsable del aumento “alarmante” de los asesinatos de periodistas en 2025.

Además, RSF advirtió que 24% de los asesinatos de periodistas en el mundo ocurrieron en América Latina, en lo que llama una “mexicanización” de la región.

Infografía: Elaboración propia

De los 67, al menos 29 trabajadores de medios, todos palestinos, murieron en estos últimos 12 meses en Gaza “por ejercer su profesión”. El ejército israelí es “el enemigo número uno de los periodistas”, fustiga la organización.

El ejército israelí ha sido acusado en múltiples ocasiones de atacar deliberadamente a los reporteros, y es objeto de denuncias por crímenes de guerra por esa causa. Israel responde que atacaba al movimiento islamista Hamas. México también ocupa el segundo puesto de países con mayor número de periodistas desaparecidos, con 28, después de Siria (37) y delante de Irak (12). En el tema de los secuestrados, México figura con uno.

RSF citó a EFE la existencia de otros tres periodistas desaparecidos en Nicaragua, dos en Perú, al igual que en El Salvador y Guatemala, así como uno en Haití. Hasta el 1 de diciembre de 2005, 40 de los 135 periodistas que siguen desaparecidos en todo el mundo son de países de América Latina y el Caribe. Algunos llevan más de 30 años con paradero desconocido y no se salva ningún continente, según RSF.

En el apartado de periodistas encarcelados, ocho de los 503 que se encontraban en esa situación en 47 países del mundo eran de la región, donde Venezuela acumula la mayor cifra (seis) y Guatemala y Nicaragua tiene uno cada país, según los datos facilitados a EFE por la organización de defensa de la libertad de prensa. Uno de los 20 periodistas secuestrados en el mundo está en la región, en concreto en México: Alan García Aguilar. Un capítulo merece para RSF especial atención: la represión y obstáculos que los periodistas han encontrado en muchos países del mundo para informar sobre manifestaciones, generalmente por las fuerzas del orden, y menciona en especial a Ecuador.

En el país latinoamericano, al menos 55 periodistas han sido atacados desde el 22 de septiembre pasado, tanto por las fuerzas del orden como por desconocidos, mientras cubrían las protestas contra el aumento del precio del diesel. Debido a las guerras o a las políticas represivas contra los periodistas, cada vez son más los que se ven obligados a exiliarse, ya sea de países que siguen “purgando” su territorio de todos los medios independientes o de otros que se han vuelto particularmente cerrados desde 2025, como El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, está “hundiendo a la prensa”, según RSF, con “ola de represión” que azota el país desde mayo.