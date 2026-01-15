El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidos en Nuevo León, un hombre y una mujer relacionados con el Cártel del Noreste, a quienes además les aseguraron 186 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.

Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades federales dijeron que a las personas detenidas también les decomisaron un arma corta, cartuchos, dinero en efectivo y básculas grameras.

Su detención ocurrió como resultado de trabajos de inteligencia y una denuncia ciudadana en la entidad. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Fuerza Civil de Nuevo León.

Lee también Caen dos sujetos acusados de cometer actos de canibalismo y otros delitos en Tabasco; fueron identificados por video viral: fiscal

El Gabinete de Seguridad recordó que dichas capturas fortalecen la seguridad en el estado gobernado por Samuel García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc