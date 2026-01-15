Más Información

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidos en , un hombre y una mujer relacionados con el Cártel del Noreste, a quienes además les aseguraron 186 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.

Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades federales dijeron que a las personas detenidas también les decomisaron un , cartuchos, dinero en efectivo y básculas grameras.

Su detención ocurrió como resultado de trabajos de inteligencia y una denuncia ciudadana en la entidad. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Fuerza Civil de Nuevo León.

Lee también

El Gabinete de Seguridad recordó que dichas capturas fortalecen la seguridad en el estado gobernado por Samuel García.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]