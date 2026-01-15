Más Información
El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidos en Nuevo León, un hombre y una mujer relacionados con el Cártel del Noreste, a quienes además les aseguraron 186 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.
Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades federales dijeron que a las personas detenidas también les decomisaron un arma corta, cartuchos, dinero en efectivo y básculas grameras.
Su detención ocurrió como resultado de trabajos de inteligencia y una denuncia ciudadana en la entidad. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Fuerza Civil de Nuevo León.
El Gabinete de Seguridad recordó que dichas capturas fortalecen la seguridad en el estado gobernado por Samuel García.
