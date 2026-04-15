A 18 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gabinete de seguridad reportó una disminución de 41% en la incidencia de homicidio doloso a nivel nacional, al comparar septiembre de 2024 con marzo de 2026.

Según cifras presentadas, el promedio diario pasó de 86.9 a 51.4 casos, lo que equivale a 35 asesinatos menos cada día.

En ese contexto, la Mandataria destacó que, con cifras preliminares, de enero de 2024 a marzo de 2026 la reducción alcanza 45%, al pasar de 91.7 a 50.8 homicidios diarios.

Disminución sostenida de homicidios dolosos

“En nuestro gobierno (…) hemos reducido los homicidios dolosos, una reducción de 45%. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados”, afirmó.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que marzo de 2026 se convirtió en el mes con menor número de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año registró el nivel más bajo para ese periodo desde 2015.

El informe también señala que siete estados concentraron más de la mitad de los homicidios en marzo: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

No obstante, varios estados presentan reducciones significativas, como Guanajuato, con una caída de 63% desde su pico en 2025, así como Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas, con disminuciones de hasta 74% y 89%.

Además de los homicidios, los delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja. Entre 2018 y el primer trimestre de 2026 el promedio diario se redujo 52%, al pasar de 969.4 a 461.3 casos.

En el comparativo anual, también se registraron descensos en secuestro (36%), extorsión (17.7%) y robo con violencia (18.2%), aunque el robo a casa-habitación con violencia mostró un ligero incremento de 2.2%.

Al concluir el informe, la Presidenta subrayó que los resultados no son “casualidad”.

“Esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que así pasó”, dijo, al advertir que “hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos”.

Añadió que los avances responden a “un trabajo permanente” sustentado en inteligencia, investigación y detenciones coordinadas.

Destacó que su administración ha reforzado la estrategia iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en la construcción de paz y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, incluyendo el papel del Centro Nacional de Inteligencia en tareas de seguridad pública.

En este contexto, anunció la creación de una escuela de mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad, impulsada junto con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch.

El proyecto busca formar perfiles para encabezar corporaciones estatales y municipales bajo principios de honestidad, profesionalismo y coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina.

Sheinbaum Pardo concluyó que la coordinación institucional ha sido clave: “Ese trabajo ha sido muy importante, porque ha permitido hacer detenciones muy relevantes que disminuyen el índice delictivo”, además de que “hay mucha colaboración en el gabinete”, lo que, aseguró, ha permitido consolidar la tendencia a la baja en los delitos.

Escuela para mandos

Respecto a la escuela para mandos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que se formará a los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia.

Indicó que esta escuela tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el gabinete de seguridad y las entidades federativas.

Apuntó que el gabinete de seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación, “para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad federales estatales y municipales para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas”.

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