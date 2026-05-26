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Los Ángeles. Una fuga en un tanque químico de una planta en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, causó muertos y varios heridos de gravedad, informaron las autoridades este martes.
Un tanque con "un licor blanco" se rompió en las instalaciones de la planta industrial Nippon Dynawave Packaging Company, en Longview, una hora al norte de Portland, en la frontera entre Washington y Oregon, detalló un comunicado. El licor blanco es un producto químico que se utiliza habitualmente en la fabricación de papel y pasta de papel y que está compuesto por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.
"La información preliminar indica que la ruptura derivó en varios heridos graves", dijo el comunicado firmado por la compañía y el Departamento de Bomberos de Longview.
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"Las autoridades pueden confirmar también que hubo muertes relacionadas con el incidente".
Según el comunicado, el incidente no representa una amenaza inmediata al público. El reporte no detalla la sustancia en cuestión, ni el número de heridos o muertos.
Nippon Dynawave Packaging es una subsidiara de la japonesa Nippon Paper Group.
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Un portavoz del PeaceHealth St. John Medical Center de Longview dijo a CBS News que el hospital recibió a nueve pacientes a raíz del incidente, uno de los cuales había fallecido. Además, un número indeterminado de pacientes estaba siendo atendido en el Legacy Oregon Burn Center de Portland (Oregon), confirmó Legacy Health a CBS News en un comunicado.
Entre los heridos se encontraba un bombero que acudió al lugar. Las autoridades indicaron que algunas víctimas habían sufrido quemaduras o lesiones por inhalación, y que la gravedad de las lesiones oscilaba entre leve y crítica.
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