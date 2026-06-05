Rumbo a sus 65 años, que se cumplirán en 2027, la editorial Joaquín Mortiz actualiza algunos de los títulos fundamentales de la literatura mexicana.

Con nuevos diseños de portadas, el sello ahora perteneciente a Grupo Planeta y cuyo catálogo alberga a autores como Jorge Ibargüengoitia, Jaime Sabines, Salvador Elizondo, Juan José Arreola y Rosario Castellanos, busca acercar a esas figuras de la literatura mexicana a las nuevas generaciones.

Durante la presentación del relanzamiento, José Calafell, CEO de Grupo Planeta en América Latina, destacó que se trata de un proyecto “largamente acariciado”, que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los catálogos más importantes de las letras mexicanas. “El proyecto es representar a Joaquín Mortiz y su brillantísimo catálogo de clásicos de la literatura mexicana a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos y a los nuevos esquemas de comunicación que imperan hoy en día”, señaló.

“Italo Calvino dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es un libro que nos transmite un mensaje que no sólo no se pierde con el paso del tiempo, sino que gana fuerza”, expresó José Calafell al subrayar la vigencia de los clásicos. Sin embargo, aseguró que actualmente se han empezado a agotar los caminos tradicionales para llegar a esos clásicos, como la prescripción escolar o las reseñas literarias en los suplementos culturales y medios de comunicación tradicionales. Por eso, añadió, el relanzamiento de Joaquín Mortiz busca renovar la manera en que se presentan estas obras en un ecosistema tan cambiante.

El proyecto, abundó, contó con la participación de un consejo editorial integrado por la escritora Mónica Lavín, el poeta y ensayista Luis Miguel Aguilar y el escritor Rafael Pérez Gay, quienes decidieron el orden de publicación, el diseño de las portadas y las cuartas de forros con el fin de lograr una edición atractiva para los nuevos lectores.

En esta nueva edición, las portadas de los libros de Jorge Ibargüengoitia recuperaron los dibujos de la artista inglesa Joy Laville, quien fuera esposa del autor de "Las muertas" y "Los relámpagos de agosto".

Entre los autores cuyas obras han sido reeditadas en esta nueva etapa destacan Jorge Ibargüengoitia y Jaime Sabines, dos de los autores más emblemáticos del catálogo histórico del sello. También figuran títulos como "El complot mongol", de Rafael Bernal; "Confabulario", de Juan José Arreola; "Beber un cáliz", de Ricardo Garibay, y las obras de Daniel Sada.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el editor Joaquín Díez-Canedo Flores, hijo del fundador del sello, celebró el relanzamiento y comentó que el proyecto responde a una preocupación de Grupo Planeta por la pérdida de conexión entre estos clásicos y los lectores jóvenes durante la pandemia de Covid-19. “Advirtieron que en la pandemia bajaron las ventas. Se ve que se perdió la conexión, el contacto con un público joven, que entiendo que es lo que quieren volver a recuperar y me parece una muy buena idea”, dijo.

Para Joaquín Díez-Canedo, la relevancia de la editorial fundada por su padre radica en haber creado un espacio sin precedentes para la literatura mexicana en un momento en que las editoriales dedicadas a publicar narrativa, poesía y ensayo eran escasas. Fundada en 1962 por su padre, Joaquín Díez-Canedo Manteca, la editorial reunió en apenas dos décadas un catálogo de alrededor de 500 títulos y dio cabida a autores que hoy forman parte esencial del canon literario nacional. “Mi padre se dio cuenta de que no había dónde publicar literatura”, recordó.

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“Se trató de acompañar la literatura con su contexto cultural”, comentó Díez-Canedo.

Por su parte, Aurora Díez-Canedo recordó los orígenes de la editorial y la trayectoria de su padre, quien llegó exiliado a México en 1940 y trabajó en el Fondo de Cultura Económica por dos décadas. “En Joaquín Mortiz, mi padre dio prioridad a los autores mexicanos sin excluir a los del exilio español. En cierta manera buscó parearlos, como cuando aparecieron en octubre de 1962 los dos primeros libros de poesía de la colección Las Dos Orillas: "Salamandra", de Octavio Paz, y "Desolación de la quimera", de Luis Cernuda”, señaló al leer su discurso.

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