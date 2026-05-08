Monterrey. – La propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México generó el rechazo de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, que advirtió afectaciones académicas y familiares ante la posibilidad de concluir clases desde el 5 de junio por el Mundial de Futbol 2026 y las altas temperatura que se pronostican a nivel nacional.

A través de un comunicado, la organización expresó su preocupación por la reducción del tiempo efectivo de clases planteada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado.

“La reducción significativa del tiempo efectivo de clases en el ciclo escolar 2025-2026 podría afectar el desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes.

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Valoramos especialmente la postura de privilegiar que las y los estudiantes puedan concluir su ciclo escolar de manera adecuada, sin hacerlo con prisas ni sin sustento pedagógico”, expresó el organismo.

La propuesta federal contempla adelantar más de un mes el cierre del ciclo escolar, originalmente previsto para el 15 de julio.

La dependencia argumentó que la medida busca prevenir riesgos por las altas temperaturas previstas en junio y julio, además de atender la logística del Mundial de Fútbol, que tendrá como sedes a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

La agrupación consideró que la propuesta estatal para terminar clases el 19 de junio representa una opción más equilibrada al permitir proteger a los estudiantes sin afectar de manera severa el proceso educativo.

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“Una fecha como el 19 de junio representa una alternativa más equilibrada, ya que permite proteger la integridad de los estudiantes sin comprometer de manera grave el proceso educativo.

Nuevo León y México enfrentan retos importantes en materia de aprendizaje. La reducción de varias semanas completas de clase representa un retroceso en los esfuerzos por fortalecer habilidades fundamentales como la lectura, las matemáticas y la comprensión”, expusieron los padres de familia en la entidad.

Además, señalaron que modificar el calendario escolar también impacta directamente la dinámica de miles de hogares.

“Las familias organizan su vida laboral, económica y de cuidado con base en el calendario escolar previamente establecido”, advirtieron.

afcl