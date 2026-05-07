Oaxaca de Juárez.— José Enrique Mendoza Bautista sufrió un accidente el 19 de febrero de 2025 cuando viajaba en su motocicleta sobre la carretera federal 190, en las inmediaciones de Tlacolula de Matamoros.

Una ambulancia, que no llevaba las luces ni las sirenas encendidas, lo embistió y se dio a la fuga.

José, de 39 años, resultó con fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.

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Él acusa que desde su accidente ha sufrido una serie de negligencias médicas en el Hospital General Regional de Zona número 1 del IMSS, donde está internado. No da nombres de sus médicos porque teme que le suspendan el tratamiento.

Por las múltiples operaciones ha perdido el grosor de la piel de su pierna y la excesiva aplicación de antibióticos, por las constantes infecciones, ha causado daños en sus riñones e hígado, al grado que ya empezaron a realizarle diálisis.

Él pide que lo trasladen a Puebla o a la Ciudad de México, a un hospital del IMSS de tercer nivel, pero señala que los médicos se niegan.

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El inicio

El joven, originario de Teotitlán del Valle, un municipio de la región Valles Centrales, explica que tras el accidente fue trasladado a una clínica privada, donde fue operado por primera vez el 27 de febrero, pero su pierna se infectó a los tres meses de la cirugía.

El médico de la clínica particular se negó a continuar la atención, y por eso José decidió “comprar” un seguro facultativo para atenderse en el IMSS.

El 20 de julio de 2025 ingresó al Hospital General Regional de Zona número 1, ubicado en la ciudad de Oaxaca. A los cinco días, los médicos retiraron la placa que le habían colocado y realizaron un lavado quirúrgico; después, le pusieron fijadores externos y le realizaron otro lavado.

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“De ahí me fui a mi casa y estuve con esos fijadores hasta ahora en febrero de este año, para según retirarlos y ya meterme el clavo centro medial”, explica.

Desgraciadamente, relata, cuando metieron la perforadora dentro del hueso encontraron pus e infección. “Ya no pudieron meter el clavo medular, pues ya de ahí fue que me hicieron el 10, el 12 y el 15 de febrero, tres lavados quirúrgicos”.

Luego de eso, dejó de recibir atención médica especializada por tres semanas porque su doctor se fue de vacaciones.

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“La verdad, ya había discutido un poquito con la directora del área de Traumatología, con los directores, con los administradores, porque nadie me atendía, me tenían aquí en cama, sin atención”, explica.

Al mes de estar hospitalizado y tras terminar las vacaciones del médico, fue sometido a una cirugía de reconstrucción de pierna, el pasado 12 de marzo, pero la operación requería también la presencia y el trabajo de un cirujano plástico, el cual no estuvo “porque estaba muy saturado”.

José menciona que otro médico del IMSS que lo revisó recomendó no realizar la operación porque su piel estaba muy delgada a causa de los lavados quirúrgicos.

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“Yo les dije que por favor me hicieran la cirugía como correspondía, porque había otro médico que me estaba apoyando y que decía que no era correcto hacer mucha cirugía porque la piel estaba muy débil”.

Este segundo médico recomendó a José que debía ser trasladado para ser atendido en un hospital de tercer nivel, con el objetivo de que recibiera la cirugía adecuada para las condiciones de su pierna y su piel. La respuesta de la directora del hospital fue de rechazo.

“Pero pues aquí dijeron ‘no’. Llegó la directora y dice ‘hablé con el médico y me dice que sí es factible que te hagan la cirugía aquí’. Y pues yo no quería y le digo, ‘no, mejor mándame a tercer nivel, a México, a Puebla, donde sea’”.

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La directora le pidió confianza y le dijo que todo saldría bien.

José explica que, aunque hicieron los documentos para el traslado a un hospital de tercer nivel en Puebla, la administración del hospital del IMSS en Oaxaca le aseguró que fue rechazado.

Finalmente lo operaron. Le pusieron el clavo centro medular, los tornillos en la rodilla y en el tobillo, pero a los tres días la piel se abrió porque, como advirtió el médico, ya estaba muy delgada. Esto provocó que se infectara de nuevo y regresara al hospital.

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José denuncia que ha sido engañado por los directivos del hospital del IMSS, quienes le dijeron que sería trasladado a la Ciudad de México para recibir atención especializada, lo cual no ha ocurrido.

“Mi madre tiene 70 años, por eso hicimos todo lo posible para que me acompañara mi hermana, hicimos todo lo que estuvo en nuestras posibilidades. Mi hermana ya estaba lista con su maleta y todo y nada, nunca me trasladaron”, dice.

Las complicaciones

Además de la pierna, que no sana, José presenta otros problemas de salud. Aunque ahora está estable, estudios realizados en el mismo hospital revelan que tiene una alteración en sus riñones por el suministro durante dos meses de antibióticos, por lo que tuvieron que dializarlo.

“Un día les dije que prefiero que me amputen la pierna a que me perjudique un órgano interno. Me respondieron: ‘no José, tú vas a estar muy bien, hay mucho que hacer por tu pierna, no pienses esas cosas y tus órganos internos pues vamos a tratar de cuidarlos’, pero ahora resulta que ya estoy reteniendo líquidos”, comenta.

La última promesa que recibió José es su traslado a un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México. “Lo que quiero es que ya me manden para allá, porque aquí nomás no veo nada claro”, pide y señala que siente que ponen su vida en riesgo porque su cuerpo sale perjudicado con tantos antibióticos.

EL UNIVERSAL solicitó su versión al IMSS sobre este caso y no recibió respuesta.

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