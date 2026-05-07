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Oaxaca.— del Hospital de la Mujer y Niñez Oaxaqueña denunciaron la falta de para atender a los pacientes y exigieron a las autoridades resolver esta situación.

“Es un hospital de referencia en el estado. Fue creado porque necesitábamos atender las muertes maternas en el estado. Hoy tenemos infraestructura, pero no tenemos especialistas que estén trabajando. Tenemos déficit de atención importante”, señaló la pediatra Saraí Reyes.

Explicó que a las pacientes graves se les envía a otro hospital, cuando se supone que ellos debieran atenderlas.

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Señaló que no sirve de nada tener un hospital con 120 camas, con dormitorios para consulta externa y para Triage, si no hay especialistas para atender a las mujeres.

En Juchitán, unos 200 petroleros jubilados protestaron ayer contra el desabasto de medicamentos y reactivos de laboratorios, así como retrasos en el pago de los viáticos para el traslado de los pacientes.

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