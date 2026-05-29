Cuernavaca, Mor.- Los alcaldes que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), formalizaron la creación del Observatorio de Experiencias Exitosas, una iniciativa de evaluación técnica respaldada por instituciones académicas para documentar y replicar políticas públicas eficientes en el territorio nacional.

El presidente en turno de la ACCM y alcalde de Saltillo, Coahuila, Javier Pérez González, acentuó que las administraciones locales operan como la primera línea de contención a las demandas ciudadanas, sin importar los ámbitos de competencia legal.

Sostuvo que el nuevo observatorio técnico dotará a las capitales de herramientas homologadas para eficientar el gasto presupuestal y acortar las curvas de aprendizaje administrativo.

Lee también El 58% de las empresas en Yucatán son informales: Canaco Mérida; supera la media nacional

En la conclusión de la XVII sesión ordinaria, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, reportó que los municipios que integran la asociación concentran entre el 20% y el 40% de la población total de cada entidad federativa, lo que obliga a los Institutos Municipales de Planeación a homologar estrategias urgentes en materia de movilidad, desarrollo urbano sostenible y ordenamiento de reservas territoriales.

Alcaldes de capitales del país pactan blindar la planeación urbana. Foto: Especial.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, puntualizó que el bloque de municipios de la ACCM mantiene cuatro años de operación colaborativa por encima de las diferencias partidistas.

En el encuentro participaron el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda del Gobierno Federal, José Alfonso Iracheta Carroll, y la directora de Asuntos Públicos del World Resources Institute (WRI), Angélica Vesga Rodríguez. Los funcionarios federales y representantes internacionales delinearon las rutas críticas para asegurar fondos de infraestructura hídrica y movilidad con enfoque de hábitat social.

Lee también Elementos de la Marina realizan ejercicio de simulacro con artefacto explosivo en el puerto de Veracruz; reportan saldo blanco

Al cierre del foro, en el que intervinieron el secretario de Desarrollo Urbano de Cuernavaca, Demetrio Chavira de la Torre, y la directora del IMPLAN, Malinali Pérez Martínez, la capital de Morelos quedó ratificada como eje articulador del municipalismo mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr