Fue el año de 1995 cuando Miguel Ojeda debutó en la novena de los Diablos Rojos del México, institución en la que se encumbró al desempeñarse en la receptora. Sin embargo a 31 años de aquella etapa, el originario de Guaymas reconoce que no fue fácil ocupar esa posición.

"De niño era esa la posición que ni jugaba, la de catcher y por miedo. Fue ya cuando llegué a Diablos Rojos que vi que tenía mas posibilidades de crecer como jugador", manifestó el ahora directivo escarlata.

Pero su disposición y ganas de estar en el lineup titular lo llevaron a enfundarse en los arreos y careta para hacer historia con la Pandilla de los Pingos.

"Siendo outfield Diablos tenía a Daniel Fernández, Roberto Méndez, Bernardo Tatis, muchos jugadores que eran élite en esa posición y catchers casi ni había, entonces decidí hacer ese cambio, creo que le atinamos, tuve que trabajar muy duro también, pero afortunadamente llegó el momento que llegue a dominar la posición", explicó.

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Miguel Ojeda recuerda el origen de su apodo ⚾️🔥



El 'Negro de Guaymas' reconoce el impacto que ha tenido su sobrenombre en el beisbol mexicano. pic.twitter.com/jwfGOZBiw4 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2026

De hecho, entre las actuaciones destacadas del 'Negro de Guaymas' será encuentra una ocasión en la que jugó todas las posiciones en un solo juego.

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Ahora, luego de su larga trayectoria como Diablo, hace unas semanas fue elegido para formar parte del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y este fin de semana su número 35 será retirado de la organización escarlata.

"Yo siempre fui fiel a mi crecimiento, yo crecí y me crié como jugador siendo de los Diablos Rojos", afirmó. "Dios sabe porqué los tiempos son perfectos, esto es algo que esta sucediendo y lo estoy recibiendo, con mucho respeto, orgullo, cariño y estoy muy contento".