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"El ser querido", la película de Rodrigo Sorogoyen presentada este sábado en la competición de Cannes, recibió más de 8 minutos de fuertes aplausos tras la proyección de gala, mientras que la crítica internacional se ha rendido ante el impresionante trabajo de .

El equipo de la película se mostró muy emocionado por la recepción del filme, con Bardem y la coprotagonista, Victoria Luengo, abrazados, muy sonrientes, mientras Sorogoyen tenía los ojos llorosos y se apoyaba en la guionista, Isabel Peña.

"¡Viva España!", exclamó Sorogoyen en una breve intervención en la que señaló que la película la han hecho con mucho amor y agradeció al festival la cálida acogida, ante la atenta mirada de Juan Antonio Bayona.

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Bardem y Victoria Luengo protagonizan esta película como un director de cine y su hija, a la que abandonó de niña y con la que quiere reconstruir una relación completamente rota.

El diario británico The Guardian califica de "sobresalientes" las actuaciones de Bardem y Luengo pero destaca especialmente la del actor, que "ofrece su actuación más aterradora desde "No Country For Old Men".

"El potente drama de Rodrigo Sorogoyen cuenta con un brillante Javier Bardem", afirma por su parte la revista Screen, que considera la propuesta como "audaz" y asegura que "es intensa, implacable y perspicaz sobre la dinámica de poder en un set de rodaje".

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"Siempre impone respeto, pero como Esteban es un personaje arrollador —carismático y manipulador, despiadado pero astutamente silencioso—, y durante un rato nos sentimos como si estuviéramos viendo a Javier Bardem en todo su esplendor: guapo, magnético e inconfundiblemente agresivo".

Mientras que The Hollywood Reporter afirma que Bardem está "magnífico" en un filme que es una "muestra excelente del arte de la inquietud de Sorogoyen".

Y la crítica francesa apunta a un posible premio al mejor actor para Bardem, que sería el segundo, tras el que logró con ‘Biutiful’, de Alejandro González Iñárritu.

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