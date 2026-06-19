Los scooters eléctricos están de regreso en la Ciudad de México. Después de varios años sin servicios de micromovilidad de renta de este tipo, nuevamente es posible encontrar unidades disponibles para renta en algunas zonas de la capital.

Actualmente son tres las marcas que están operando: Lime, Jet y Whoosh. Aunque todas cumplen la misma función, existen diferencias importantes en equipamiento, estado de las unidades y precios.

Lime: el regreso de un viejo conocido

Lime es probablemente la marca más reconocida para quienes utilizaron scooters antes de que desaparecieran de la ciudad.

Sin embargo, ahora que regresaron, son prácticamente los mismo que los de hace 7 años, conservando el mismo diseño de generaciones anteriores. Siguen siendo scooters funcionales, aunque visualmente se perciben más desgastados que sus nuevos competidores.

En cuanto a precio, un viaje realizado para esta prueba registró una tarifa de 3 pesos por minuto, sin costo de desbloqueo.

En un recorrido de 1.8 kilómetros durante 9 minutos con 36 segundos, el costo final fue de 20 pesos ya con impuestos incluidos.

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Lo bueno de Lime

Marca conocida.

Amplia experiencia operando scooters.

Sin tarifa de desbloqueo.

La aplicación se percibe más intuitiva.

Lo mejorable

Unidades con señales visibles de uso.

Menos equipamiento que algunos rivales com el portacelulares.

Se sienten pesados.

Jet: apuesta por pagos flexibles

Jet es una de las nuevas opciones que llegaron a la capital.

De acuerdo con la información mostrada en la aplicación, el costo estándar es de 2.80 pesos por minuto y tampoco cobra desbloqueo.

La plataforma también ofrece paquetes promocionales.

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Lo bueno de Jet

Tarifa por minuto más baja que Lime.

Opciones de pago más amplias.

Paquetes promocionales.

Whoosh: los scooters más modernos

Whoosh es junto con Jet las marcas que más llaman la atención.

A diferencia de Lime, los scooters lucen considerablemente más nuevos y mejor conservados. Además, incorporan elementos que facilitan el uso diario, como soportes para colocar el teléfono celular mientras se circula.

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La aplicación muestra tarifas desde 2.80 pesos por minuto sin costo de desbloqueo, aunque el precio puede variar dependiendo de promociones y disponibilidad.

También permite calcular el costo estimado antes de iniciar el recorrido.

Lo bueno de Whoosh

Unidades más nuevas.

Porta celular integrado.

Interfaz sencilla para calcular costos.

¿Cuál conviene más?

Si únicamente hablamos de precio, Jet y Whoosh parten de 2.80 pesos por minuto, mientras que Lime ronda los 3 pesos por minuto.

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Sin embargo, la diferencia real está en la experiencia. Lime tiene la ventaja de ser una marca conocida y con experiencia operando este tipo de servicios, pero Jet y Whoosh llegan con scooters que se sienten más modernos, mejor equipados y visualmente más cuidados.

Por ahora, el regreso de estas tres marcas marca una nueva etapa para la micromovilidad en la Ciudad de México. La gran pregunta será si esta vez logran permanecer en las calles o si volverán a desaparecer como ocurrió hace algunos años.

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