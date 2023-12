La gastronomía mexicana está por lo alto de las listas de los mejores restaurantes de todo el mundo. No solamente en la capital, sino al interior de la república, joyas culinarias brillan por el esfuerzo de los chefs, los equipos de cocina y las grandes propuestas que los acompañan. En Menú te decimos en dónde se encuentran estos lugares de acuerdo con los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Nuevo León

Los mejores restaurantes de México. Pangea, en Monterrey. Foto: @restaurantepangea / Instagram

En Monterrey, Nuevo León se albergan tres de los mejores 100 restaurantes en Latinoamérica. Los sabores del norte se mezclan con la vanguardia gastronómica para crear conceptos como sabores tradicionales de los hermanos Rivera Río en Koli, o los vinos naturales y la carne en Cara de Vaca. Pangea, del chef Guillermo González Beristáin, es el mejor restaurante del Estado por su expresión en la comida contemporánea del norte de México.

Koli (93)

Cara de Vaca (61)

Pangea (29)

Oaxaca

Los mejores restaurantes de México. Levadura de Olla, Oaxaca. Foto: @levaduradeolla / Instagram

Oaxaca es de los estados donde la gastronomía brilla en cualquier rincón. Lleno de tradiciones culinarias, saberes originarios, y muchas opciones para comer con el distintivo sabor mexicano, este estado tiene uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica, Levadura de Olla de la chef Thalia Barrios, un lugar donde te puedes adentrar en las raíces de la cocina oaxaqueña.

Levadura de Olla (85)

CDMX

Los mejores restaurantes de México. Quintonil, CDMX Foto: @rest_quintonil / Instagram

La capital mexicana no pide nada a otras grandes ciudades del mundo. En la Ciudad de México, resaltan propuestas como Nicos, Sud 777 o Pujol, cada uno con una historia larga en premiaciones y reconocimientos en numerosas listas. En Rosetta está la mejor chef femenina del mundo en 2023, Elena Reygadas; y Quintonil, de Jorge Vallejo es el mejor restaurante de la CDMX.

Nicos (81)

Máximo Bistrot (55)

La Docena (Polanco) (48)

Rosetta (36)

Sud 777 (31)

Pujol (15)

Quintonil (12)

Yucatán

Los mejores restaurantes de México. Huniik, en Mérida, Yucatán. Foto: @huniikmid / Instagram

Yucatán es el destino que más promesas gastronómicas está construyendo actualmente. Mérida es la perfecta expresión de ellos con Huniik, del chef Roberto Solís. En él, los sabores vanguardistas del chef se mezclan con los saberes tradicionales con los que creció para crear una verdadera experiencia culinaria.

Huniik (Mérida) (58)

Baja California

Los mejores restaurantes de México. Fauna, en Valle de Guadalupe, Baja California. Foto: @faunarestaurante / Instagram

Baja California es otro de los Estados que más presencia tiene no solo en la cocina mundial, sino también con los vinos. Animalón y Villa Torél en Valle de Guadalupe y Ensenada, respectivamente, son algunos ejemplos. Fauna, el mejor restaurante de todo México, de los chefs Maribel Aldaco y David Castro Hussong, es el mejor restaurante de Baja California también, el cual, demostró que este estado es el lugar para visitar.

Animalón (Valle de Guadalupe) (53)

Villa Torél (Ensenada) (19)

Fauna (Valle de Guadalupe) (5)

Quintana Roo

Los mejores restaurantes de México. Arca, en Tulum, Quintana Roo. Foto: @arcatulum / Instagram

No es de sorprender que todo Quintana Roo sean muchos destinos en un mismo estado. La gran propuesta hotelera y gastronómica siempre han destacado, pero esta vez Le Chique, del chef Jonatán Gómez Luna en Cancún y Arca, del chef José Luis Hinostroza en Tulum, fueron los máximos representantes de Quintana Roo, quedando ambos entre los primeros 50.

Le Chique (Cancún) (40)

Arca (Tulum) (28)

Jalisco

Los mejores restaurantes de México. Alcalde, en Guadalajara. Foto: @restalcalde / Instagram

Finalmente, en esta lista, se encuentra Alcalde, del chef Francisco "Paco" Ruano, logró destacar de entre todos los lugares en Guadalajara, Jalisco, en donde los platillos del restaurante son congruentes con la sinceridad de la propuesta, los ciclos del clima y la temporada donde los ingredientes resaltan.

Alcalde (37)

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants ha hablado, sin embargo, es valido recordar que hay cientos de propuestas gastronómicas en todo México. Recuerda que esta es una lista que califica lo mejor de algunos restaurantes así como la guía Michelin y otras más. No olvides que los World's 50 Best Restaurants vuelven hasta el 5 de junio de 2024.

