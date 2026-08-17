Monterrey, Nuevo León.– Una mujer fue localizada muerta con aparentes signos de violencia la mañana del domingo 16 de agosto en una habitación del Hotel Safi Metropolitan, en San Pedro Garza García, Nuevo León, horas después de que un hombre muriera al caer desde el nivel 15 del mismo inmueble.

El hombre fue identificado de manera preliminar como Roberto Eduardo Caballero Reyes, de aproximadamente 45 años y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El reporte sobre su caída se recibió alrededor de las 8:30 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre una persona que había caído en el área de acceso al estacionamiento del complejo Metropolitan Center, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de Valle Oriente.

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Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Mientras se realizaban las primeras diligencias, personal de seguridad del hotel comenzó a revisar las instalaciones.

De acuerdo con información de una fuente policial, el hombre había sido visto poco antes caminando de manera alterada y con manchas de sangre en la ropa. Los guardias intentaron acercarse para tranquilizarlo, pero corrió hacia una terraza ubicada en el piso 15 y posteriormente se lanzó.

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Durante la revisión de una de las habitaciones fue localizada una mujer sin vida. Se trataba de Yoatzi Lizbeth Juárez Cabrera, de entre 25 y 30 años, originaria de Guanajuato, quien se encontraba en la habitación 803.

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La víctima presentaba diversas lesiones. Según los primeros datos recabados por las autoridades, tenía golpes, marcas en el cuello y una herida en una pierna que habría sido provocada con un fragmento de vidrio.

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Caballero Reyes y Juárez Cabrera se habrían registrado en el Hotel Safi Metropolitan el viernes anterior y fueron alojados en la misma habitación, de acuerdo con la información obtenida durante las primeras diligencias.

Los peritos que examinaron el cuerpo del hombre encontraron, además de las lesiones ocasionadas por la caída, heridas en ambas muñecas. Este elemento forma parte de la investigación sobre la posible secuencia de los hechos y es considerado por las autoridades como un indicio compatible con la hipótesis de un suicidio.

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El cuerpo del hombre fue trasladado alrededor de las 10:20 horas al anfiteatro para continuar con los estudios correspondientes. Posteriormente, el área de acceso del complejo fue reabierta.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la habitación y determinar las circunstancias en las que murió la mujer.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado oficialmente si el caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio ni ha confirmado de manera pública la responsabilidad del hombre fallecido en la muerte de Juárez Cabrera.

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Las diligencias continúan para esclarecer el doble hecho registrado el domingo en el Hotel Safi Metropolitan, dentro del complejo Metropolitan Center, en San Pedro Garza García.

LL