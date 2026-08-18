Puebla.— Este lunes, el Zócalo de Puebla se convirtió en un enorme salón de ballet, donde cientos de niñas y adolescentes acudieron a participar en la clase magistral gratuita que impartió la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera.

Desde temprano, niñas, adolescentes y jóvenes poblanas y de diferentes estados de la República Mexicana llegaron al corazón de la capital poblana con la ilusión de compartir escenario y aprender de una de las figuras de la danza más reconocidas a nivel internacional.

Al ritmo de la música y siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Elisa Carrillo, las participantes realizaron ejercicios de técnica, movimientos y posiciones de ballet, mientras la bailarina mexicana guiaba los movimientos de las jóvenes aprendices.

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La clase, que tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Puebla (FILIP) 2026, tuvo un significado especial para quienes difícilmente tienen la oportunidad de recibir directamente las enseñanzas de una bailarina como Elisa Carrillo, quien ha sido reconocida a nivel mundial con premios como el Benois de la Danse y el Alma de la Danza, y actualmente dirige la Escuela John Cranko, en Stuttgart, Alemania, una de las instituciones de danza de mayor prestigio en el planeta.

Anel Nochebuena, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), destacó que esta actividad representa un esfuerzo para acercar manifestaciones artísticas de gran calidad a la ciudadanía y llevar la cultura a espacios públicos. También destacó la donación económica realizada por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, recursos que serán destinados a mejorar y adecuar las salas de ballet de los Nodos Culturales de la capital poblana que están a cargo del IMACP.

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Pero más allá de los reconocimientos y de la trayectoria de la bailarina, uno de los momentos más significativos de la jornada ocurrió cuando Elisa Carrillo dirigió un mensaje especialmente a las niñas y adolescentes que sueñan con dedicarse a la danza.

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“Que sepan que en Puebla, el arte y la cultura son importantes”, expresó la bailarina, antes de pedir a quienes tienen el sueño de bailar que no se rindan y luchen por conseguirlo.

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“La danza puede ser parte de su vida siempre, la danza te da disciplina, te enseña lo que es amar algo, ser perseverante, entonces por favor no se den por vencidas si quieren bailar”, expresó Elisa Carrillo.

La jornada formó parte de las actividades impulsadas en el marco de Puebla como Capital Americana de la Cultura 2026, con el objetivo de fortalecer la presencia de las artes y la cultura en los espacios públicos de la ciudad.

Así, durante poco más de una hora, el Zócalo de Puebla no sólo fue punto de encuentro para poblanos y visitantes: se transformó en un gran salón de danza donde el ballet salió de los teatros y las academias para encontrarse directamente con la gente. Redacción

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