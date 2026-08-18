Cancún.— Además de ofrecer un alto nivel tenístico, el Cancún Country Open cuenta con innovación tecnológica que lo convierte en un torneo bastante atractivo.

El ATP Challenger 125, que arranca oficialmente hoy, es uno de los primeros en incorporar el sistema de jueces electrónicos, mejora que ya se utiliza en los principales certámenes.

“Tenemos la fortuna de que seamos pioneros —en este circuito— con esta tecnología, que ya se está utilizando en los Grand Slams y también es el camino para los Challengers. Es el futuro del tenis y aquí nos estamos adelantando a la tendencia de los próximos años”, declaró el director del Cancún Country Open, Daniel Langre.

De cara al arranque de la competencia, explicó cómo funciona la herramienta que reemplaza a los jueces de línea y reconoció sentirse orgulloso de “ser parte de las nuevas adaptaciones”.

“Es un sistema electrónico que canta las pelotas y, por medio de una computadora, puede determinar si se encuentra fuera o dentro del terreno de juego, por más milimétrica que sea la caída”, detalló, con orgullo.

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