El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la mayoría en San Lázaro está listo para recibir, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa de reforma que presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, para cambiar la segunda elección de jueces y magistrados de 2027 a 2028.

“Queremos expresarles que estamos preparados, seremos Cámara de origen, estamos listos para recibirla y para que podamos en tiempo y forma dictaminarla, junto con las otras iniciativas que existen al respecto”, manifestó a través de un video que publicó en redes sociales.

Monreal Ávila detalló que la iniciativa presidencial será discutida la próxima semana, en un periodo extraordinario que será convocado por la Comisión Permanente.

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“El día de mañana nos pondremos de acuerdo, y el jueves próximo, en la Comisión Permanente se tomará la decisión de la convocatoria del periodo extraordinario, que tendrá verificativo la semana próxima, antes de la conclusión del mes, para que pueda dar tiempo a que los congresos locales también puedan participar”, dijo.

La propuesta del Ejecutivo concuerda con la solicitud que realizaron la semana pasada, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a Ricardo Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para deslindar la elección judicial de la concurrente por representar un "alto riesgo logístico y operativo".

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Ricardo Monreal dijo confiar en el trabajo del comité de evaluación. Foto: Especial

Próximo 3 de junio, fecha límite para la aprobar reforma: Óscar Cantón

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, informó que el Constituyente Permanente tiene como fecha límite el próximo 3 de junio para concluir el proceso de reforma constitucional para posponer hasta 2028 la elección judicial programada para 2027.

En entrevista, el legislador de Morena explicó que debido a los tiempos del proceso electoral y a la necesidad de realizar ajustes legales previos, la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que ser dictaminada, aprobada y procesada en un esquema acelerado dentro del Constituyente Permanente.

“Sí, totalmente. Hay que recordar que tenemos una fecha para poder reformar la Constitución, las leyes electorales, para que comience el proceso arquitectural en el año próximo. Entonces tendría que hacerse, por supuesto, todo, terminada, dictaminada, cantada la ley, la constitucionalidad, a más a tardar el día 3 de junio”, señaló.

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Cantón Zetina afirmó que, de considerarse viable la iniciativa, la Comisión Permanente del Congreso convocará este jueves a un periodo extraordinario de sesiones a realizarse a más tardar la próxima semana, con el objetivo de desahogar la reforma en ambas cámaras.

El proceso iniciará en la Cámara de Diputados, continuará en el Senado de la República y de ser aprobada la iniciativa, posteriormente se enviará a las legislaturas de los estados, donde se requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales para declarar la validez constitucional.

El senador subrayó que además del ajuste en la fecha de la elección judicial, la iniciativa contempla modificaciones al diseño del proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, incluidos posibles cambios en los requisitos de elegibilidad y en los mecanismos de evaluación de aspirantes.

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Entre los ajustes, se prevé elevar los criterios de calificación, así como fortalecer el trabajo de los comités de evaluación y revisar el número de participantes en el proceso.

Cantón Zetina dijo que la reforma busca perfeccionar un modelo inédito a nivel internacional, al tratarse de la elección directa de integrantes del Poder Judicial.

Aseguró que la carrera judicial no desaparecerá y, por el contrario, deberá fortalecerse como parte del nuevo esquema.

Indicó que la incorporación de perfiles sin experiencia judicial hace indispensable reforzar la capacitación continua de jueces y magistrados para garantizar el funcionamiento del sistema.

“Debe haber una capacitación permanente para que el Poder Judicial sea más sólido, más honesto y más comprometido”, reconoció.

em/apr