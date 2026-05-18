La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, presentó durante la “Mañanera del Pueblo” de este lunes una iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión para posponer la elección judicial hasta 2028.

Esta propuesta presidencial plantea reducir el número de candidatos, simplificar las boletas, establecer capacitaciones obligatorias para jueces y magistrados, así como otras modificaciones.

Sin embargo, partidos políticos y legisladores de oposición reaccionaron en contra de esta reforma, bajo el argumento de que deberían cancelarse estos comicios judiciales.

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La mañanera del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el 18 de mayo de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Elección judicial no debe posponerse, sino cancelarse: PRI

La dirigencia nacional del PRI advirtió que la segunda parte de la elección judicial, prevista originalmente para 2027 y que será pospuesta para 2028, debe cancelarse.

En un mensaje en redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afirmó que la propuesta del Ejecutivo para aplazar un año la elección judicial demuestra el fracaso de la reforma judicial.

“Se los dijimos: la Reforma Judicial fue un error gravísimo. Advertimos que destruiría la impartición de justicia y que, además, sería prácticamente imposible de implementar en los términos en los que fue planteada”, condenó.

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“Hoy, este gobierno de cuarta no tiene otra opción más que postergar la elección hasta 2028, en un intento desesperado por ocultar el fiasco en el que convirtieron al Poder Judicial”, señaló.

“En el PRI lo decimos con claridad: no debe posponerse, debe cancelarse. Se debe respetar la carrera judicial y dejar de poner en riesgo la impartición de justicia en nuestro país”, enfatizó.

La dirigencia nacional del PRI subrayó que México no merece juzgadores improvisados, parciales y subordinados al régimen, cuyo único objetivo sea proteger al poder y encubrir los vínculos criminales de Morena.

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La mañanera del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el 18 de mayo de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

MC pide “echar atrás” reforma judicial

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, pidió “echar atrás” la reforma al Poder Judicial, a la que se refirió como “nefasta”.

De acuerdo con la legisladora emecista, el Poder Ejecutivo, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, admitió esta mañana que es dueño del Poder Legislativo y que tiene la facultad de mover libremente la fecha de elección de jueces.

La también diputada emecista, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que esta propuesta refleja una reforma mal hecha y “aprobada al vapor”.

“Parchan para corregir lo que estaba mal de origen, pero ningún cambio en la forma o en los tiempos atenderá la necesidad real de un Poder Judicial independiente y profesional”, expresó en sus redes sociales.

em/apr