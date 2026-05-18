Más Información

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

El ajolote: entre el uso político y la extinción

El ajolote: entre el uso político y la extinción

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

El gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de droga en altamar y la detención de cinco personas en aguas de .

Los anterior se dio como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, por lo que elementos de la realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de narcóticos.

Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX
Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX

En la operación se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una embarcación, lo que representa una afectación económica superior a 612 millones de pesos para grupos delictivos.

Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX
Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX

Por lo anterior, la dependencia conformada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia refrendaron su compromiso para continuar debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales para proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho en mares y costas nacionales.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]