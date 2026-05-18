El gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de droga en altamar y la detención de cinco personas en aguas de Chiapas.

Los anterior se dio como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, por lo que elementos de la Secretaría de Marina realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de narcóticos.

Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX

En la operación se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una embarcación, lo que representa una afectación económica superior a 612 millones de pesos para grupos delictivos.

Aseguramiento en Chiapas. Foto: Tomada de X @GabSeguridadMX

Por lo anterior, la dependencia conformada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia refrendaron su compromiso para continuar debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales para proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho en mares y costas nacionales.

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