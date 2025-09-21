Más Información

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

El rapero estadounidense se ha vuelto tendencia en redes sociales tras un caso que ha conmocionado a la industria musical.

El cuerpo de una menor de edad fue hallado dentro de un Tesla registrado a su nombre, generando dudas y especulaciones entre los fans y los medios.

El vehículo había permanecido en un depósito de West Hollywood desde el 5 de septiembre, pero fue el 18 de septiembre cuando las autoridades descubrieron el cuerpo “gravemente descompuesto” de Celeste Rivas

La joven de 13 años reportada como desaparecida en abril de 2024 y aparentemente estaría relacionada con el músico que ha trabajado directamente con Prime Video y Fortnite.

¿Quién es el rapero D4vd?

David Anthony Burke, nacido el 28 de marzo de 2005, mejor conocido como D4vd, es un cantante y compositor estadounidense que ganó popularidad gracias a su talento.

Sus primeros pasos en la música los dio creando canciones para videos de Fortnite en YouTube, evitando problemas de copyright.

Su carrera explotó en 2022 con los sencillos “Romantic Homicide” y “Here with Me”. En 2024 colaboró en la serie animada “Invincible” con el tema “Feel It”, y en 2025 lanzó su álbum “WHITERED”.

El cantante ha colaborado con artistas como Hannah Bahng, Hyunjin de Stray Kids, 21 Savage, Holly Humberstone, Laufey, Bryan Barnes, entre otros

A inicios de este mes el artista anunció que haría una colaboración con el videojuego Fortnite, sin embargo, a raíz de sus caso se desconoce si continuará trabajando con ellos.

En Spotify, el artista supera los 37 millones de oyentes mensuales, consolidándose como una de las nuevas voces del pop alternativo.

¿Qué se sabe del caso de D4vd y Celeste?

De acuerdo con The New York Times, la madre de Celeste Rivas declaró a TMZ que su hija “tenía un novio llamado David”, aunque no confirmó si se trataba del músico.

Usuarios en redes han difundido videos donde supuestamente ambos aparecen juntos, alimentando teorías sobre un posible vínculo entre ellos.

ha cancelado varias presentaciones y su equipo ha informado que el rapero colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Artistas como Kali Uchis han comenzado a retirar sus colaboraciones con el músico, mientras otros de sus compañeros han preferido mantenerse en silencio

Forenses continúan trabajando para determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, Sony Music Publishing y Wasserman, asociadas a su representación, han suspendido temporalmente sus actividades promocionales hasta que concluyan las investigaciones.

